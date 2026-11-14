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Assista a Finlândia x San Marino ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Finlândia x São Marino
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São Marino
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir a Finlândia x San Marino ao vivo hoje pela Liga C da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Finlândia x San Marino com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 6
Bolt Arena

A Finlândia recebe San Marino na Bolt Arena, em Helsinque, em partida da Liga C da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Jacob Friis busca voltar a vencer em casa.

A Finlândia chega para a partida após duas derrotas consecutivas. Perdeu por 2 a 0 para a Albânia em 12 de novembro e por 1 a 0 para Belarus anteriormente na competição, resultados que a deixaram em terceiro lugar no grupo.

Antes dessa sequência difícil, a Finlândia mostrou que pode levar perigo às equipes desse nível. A vitória por 7 a 0 sobre San Marino em setembro e o triunfo por 2 a 1 diante da Albânia demonstraram sua qualidade ofensiva quando o time encaixa seu jogo.

San Marino chega sem ter somado pontos em suas cinco partidas na Liga das Nações. A equipe de Roberto Cevoli sofreu muitos gols ao longo da competição: quatro contra Belarus e sete contra a Finlândia no confronto anterior.

A diferença de qualidade entre as duas seleções ficou evidente em seus confrontos recentes. San Marino perdeu seus últimos cinco jogos oficiais, sofrendo pelo menos dois gols na maioria deles.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir a Finlândia x San Marino.

Notícias das equipes e elencos

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Técnico

  • J. Friis

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