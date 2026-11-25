Como assistir a Ferencvaros x NK Celje com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde possa encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia do jogo
O Ferencvaros recebe o NK Celje na Groupama Arena, em Budapeste, em um jogo da fase de liga da Europa League.
O time da casa chega entre os quatro primeiros colocados da tabela, posição construída com uma boa campanha na competição europeia. A equipe de Balazs Borbely venceu o AC Milan por 2 a 0 nesta competição no início do mês.
No campeonato nacional, a trajetória tem sido menos tranquila. O Ferencvaros perdeu por 3 a 1 para o Gyori ETO, fora de casa, pela NB I, em 21 de novembro, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas.
O Celje chega à Hungria em uma situação bem diferente na tabela, na 25ª posição, mas com muita confiança. A equipe de Zoran Zeljkovic venceu o Sturm Graz por 3 a 2, fora de casa, em seu último compromisso europeu.
O time esloveno venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. A sequência inclui uma vitória por 2 a 0 sobre o Brinje Grosuplje pela Prva Liga, em 22 de novembro.
Confira o que você precisa saber sobre o canal de TV, a transmissão ao vivo e o horário de início do jogo.
As informações oficiais de transmissão de Ferencvaros x NK Celje ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.
Notícias e elencos dos times
Prováveis escalações de Ferencváros x NK Celje
Técnico
- B. Borbely