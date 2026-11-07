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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a FC Dallas x Colorado Rapids pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Toyota Stadium

O FC Dallas recebe o Colorado Rapids no Toyota Stadium, em Frisco, em um confronto da Conferência Oeste da Major League Soccer com implicações importantes para os dois times, à medida que a temporada regular se aproxima da reta final.

A equipe de Eric Quill ocupa a segunda posição na Conferência Oeste e tem sido uma das mais consistentes da liga no último mês. O desempenho em casa tem sido a base da busca por uma das primeiras posições para os playoffs, e o time quer preservar essa vantagem em meio à disputa cada vez mais acirrada na tabela.

O Colorado chega na nona posição do Oeste. A equipe de Matt Wells ainda está na briga por uma vaga nos playoffs, mas precisa somar pontos para continuar nela. Seu desempenho recente tem sido irregular, e a derrota por 4 a 2 para o Chicago Fire FC na última partida faz parte de uma sequência que terá gerado preocupação antes desta difícil viagem.

O Rapids já mostrou que consegue conquistar resultados fora de casa, como na vitória por 1 a 0 sobre o Vancouver Whitecaps no início de outubro, mas tem encontrado dificuldades para manter a regularidade. Wells precisará de uma atuação mais disciplinada para que o Colorado consiga somar pontos no Toyota Stadium.

O Dallas, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Sporting Kansas City em sua partida mais recente em casa e buscará voltar a vencer diante de sua torcida. Três pontos consolidariam ainda mais sua posição perto do topo da tabela da Conferência Oeste.

Com a disputa por vagas nos playoffs entrando na fase decisiva, os dois técnicos encaram este confronto como uma partida em que não podem errar. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

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  • E. Quill

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