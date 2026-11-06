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Assista a FC Cincinnati x Nashville SC ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

FC Cincinnati x Nashville SC
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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
TQL Stadium

O FC Cincinnati recebe o Nashville SC no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, em uma partida da Major League Soccer com consequências importantes nas duas pontas da tabela da Conferência Leste.

A equipe de Pat Noonan ocupa a sétima posição no Leste e buscará aproveitar o bom momento: venceu três dos últimos quatro jogos, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Philadelphia Union em sua partida mais recente.

O Nashville chega como o time de maior destaque da conferência. A equipe de BJ Callaghan lidera a Conferência Leste e já conquistou o Supporters' Shield, reflexo da regularidade demonstrada ao longo da temporada.

Os visitantes vêm de uma vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull New York, seu resultado mais recente, e perderam apenas um dos últimos cinco jogos na MLS. O desempenho do Nashville fora de casa tem sido uma marca de sua temporada, e a equipe chegará confiante para esta partida.

Jogando em casa, no TQL Stadium, o Cincinnati verá a partida como uma oportunidade de se testar contra o melhor time da conferência. Duas vitórias consecutivas sobre o DC United, anteriormente nessa sequência, deram embalo à equipe, e o resultado de 1 a 0 contra o Philadelphia mostrou que ela consegue conquistar resultados mesmo em jogos difíceis quando é necessário.

O retrospecto do confronto favorece o Nashville, que venceu o Cincinnati por 4 a 0 no encontro mais recente entre as equipes, em agosto de 2026. O Cincinnati buscará uma atuação bem diferente diante de sua torcida.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de FC Cincinnati x Nashville SC

Técnico

  • P. Noonan

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