Como assistir a Everton x Coventry City com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
Escalações de Everton x Coventry
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Moyes
- F. Lampard
O Everton recebe o Coventry City no Hill Dickinson Stadium em uma partida da Premier League que chega em um momento decisivo da temporada para os dois clubes.
A equipe de David Moyes chega à partida após uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, na noite de segunda-feira, com um gol de Thierno Barry no segundo tempo garantindo os três pontos. O resultado ampliou a boa sequência do Everton, que venceu duas partidas consecutivas em todas as competições.
Kiernan Dewsbury-Hall tem sido o destaque nas últimas semanas. Apenas na vitória sobre o Newcastle, deu três passes decisivos e percorreu 11,9 km. O desempenho do jogador de 28 anos tem chamado muita atenção, e crescem os pedidos para que ele seja convocado à seleção principal da Inglaterra antes da próxima data de jogos internacionais.
O Coventry chega sob o comando de Frank Lampard com algo a provar após uma sequência de resultados irregulares. O clube ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League e tentará dar sequência à impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Sunderland em seu último jogo pela competição.
Jack Grealish continua fora do elenco do Everton. O meio-campista do Manchester City, emprestado ao clube, não atuou nas últimas duas partidas após uma suposta infração disciplinar, e o técnico Moyes deu poucas indicações de quando o jogador de 31 anos poderá voltar a ser opção.
Moyes falou apenas brevemente sobre a situação de Grealish, afirmando que o clube decidirá sobre sua disponibilidade quando chegar a hora. Essa incerteza paira sobre a preparação do Everton, embora os resultados recentes indiquem que o elenco tem conseguido atuar sem ele.