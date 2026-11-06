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Assista a Everton x Coventry City ao vivo hoje: onde o jogo vai passar na TV e pelo streaming?

Everton x Coventry
Everton
Coventry
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Prévia da partida

crest
Premier League - Rodada 10
Hill Dickinson Stadium

Escalações de Everton x Coventry

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoM. RoehlM. RoehlJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. DiblingT. DiblingT. BarryT. BarryC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkJ. DasilvaJ. DasilvaE. PinnockE. Pinnockteam-logoS. MfuniC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniV. TorpV. TorpT. SakamotoT. Sakamototeam-logoY. GbohoT. AwoniyiT. Awoniyi
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
Everton

Time titular

Coventry

Reservas

Técnico

  • D. Moyes
  • F. Lampard

O Everton recebe o Coventry City no Hill Dickinson Stadium em uma partida da Premier League que chega em um momento decisivo da temporada para os dois clubes.

A equipe de David Moyes chega à partida após uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, na noite de segunda-feira, com um gol de Thierno Barry no segundo tempo garantindo os três pontos. O resultado ampliou a boa sequência do Everton, que venceu duas partidas consecutivas em todas as competições.

Kiernan Dewsbury-Hall tem sido o destaque nas últimas semanas. Apenas na vitória sobre o Newcastle, deu três passes decisivos e percorreu 11,9 km. O desempenho do jogador de 28 anos tem chamado muita atenção, e crescem os pedidos para que ele seja convocado à seleção principal da Inglaterra antes da próxima data de jogos internacionais.

O Coventry chega sob o comando de Frank Lampard com algo a provar após uma sequência de resultados irregulares. O clube ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League e tentará dar sequência à impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Sunderland em seu último jogo pela competição.

Jack Grealish continua fora do elenco do Everton. O meio-campista do Manchester City, emprestado ao clube, não atuou nas últimas duas partidas após uma suposta infração disciplinar, e o técnico Moyes deu poucas indicações de quando o jogador de 31 anos poderá voltar a ser opção.

Moyes falou apenas brevemente sobre a situação de Grealish, afirmando que o clube decidirá sobre sua disponibilidade quando chegar a hora. Essa incerteza paira sobre a preparação do Everton, embora os resultados recentes indiquem que o elenco tem conseguido atuar sem ele.

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