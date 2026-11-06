Como assistir a Everton x Coventry City com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 6 de nov. de 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

O Everton recebe o Coventry City no Hill Dickinson Stadium em uma partida da Premier League que chega em um momento decisivo da temporada para os dois clubes.

A equipe de David Moyes chega à partida após uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, na noite de segunda-feira, com um gol de Thierno Barry no segundo tempo garantindo os três pontos. O resultado ampliou a boa sequência do Everton, que venceu duas partidas consecutivas em todas as competições.

Kiernan Dewsbury-Hall tem sido o destaque nas últimas semanas. Apenas na vitória sobre o Newcastle, deu três passes decisivos e percorreu 11,9 km. O desempenho do jogador de 28 anos tem chamado muita atenção, e crescem os pedidos para que ele seja convocado à seleção principal da Inglaterra antes da próxima data de jogos internacionais.

O Coventry chega sob o comando de Frank Lampard com algo a provar após uma sequência de resultados irregulares. O clube ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League e tentará dar sequência à impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Sunderland em seu último jogo pela competição.

Jack Grealish continua fora do elenco do Everton. O meio-campista do Manchester City, emprestado ao clube, não atuou nas últimas duas partidas após uma suposta infração disciplinar, e o técnico Moyes deu poucas indicações de quando o jogador de 31 anos poderá voltar a ser opção.

Moyes falou apenas brevemente sobre a situação de Grealish, afirmando que o clube decidirá sobre sua disponibilidade quando chegar a hora. Essa incerteza paira sobre a preparação do Everton, embora os resultados recentes indiquem que o elenco tem conseguido atuar sem ele.