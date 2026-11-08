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Campeonato Português
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Assista a Estrela da Amadora x Benfica ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Estrela da Amadora x Benfica
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Campeonato Português

Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Estrela da Amadora x Benfica pelo Campeonato Português hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Português - Rodada 11
Estadio Jose Gomes

O Benfica vai ao Estádio José Gomes, em Amadora, enfrentar o Estrela da Amadora pela Liga Portugal. A equipe de Marco Silva chega em ótima fase e segue firme na disputa pelo título.

O Estrela ocupa a 12ª posição na tabela e tem encontrado muita dificuldade para conseguir resultados nas últimas semanas. A equipe de Pepa perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato e precisará melhorar consideravelmente para dificultar a vida de um Benfica que venceu suas últimas cinco partidas em todas as competições.

O Benfica vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, no Estádio da Luz. O resultado ampliou sua campanha perfeita na competição para quatro vitórias em quatro jogos. A equipe de Silva marcou 13 gols e sofreu apenas três na Liga Europa nesta temporada.

O histórico de confrontos diretos oferece pouco incentivo aos donos da casa. O Benfica venceu quatro dos últimos cinco encontros entre as equipes, incluindo uma vitória por 4 a 0 em Lisboa no início deste ano e uma goleada por 7 a 0 em uma partida de copa no mesmo estádio, em novembro de 2024.

Com o Benfica na segunda posição da Liga Portugal e o Estrela estabelecido no meio da tabela, os visitantes são amplamente favoritos para ampliar a sequência de vitórias. Silva estará determinado a manter o embalo no campeonato nacional à medida que o calendário fica mais intenso nas duas frentes.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Estrela da Amadora x Benfica, incluindo as opções de transmissão ao vivo e o horário de início da partida.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Estrela da Amadora x Benfica

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Formação
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Benfica
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Time titular

Benfica

Técnico

  • Pepa
  • Marco Silva

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