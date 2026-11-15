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Liga das Nações C
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Assista a Estônia x Bulgária ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Estônia x Bulgária
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Liga das Nações C

Guia com tudo o que você precisa saber para assistir a Estônia x Bulgária ao vivo hoje pela Liga C da Liga das Nações da Uefa.

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 6
A Le Coq Arena

A Estônia recebe a Bulgária na A Le Coq Arena, em Tallinn, pelo Grupo 4 da Liga C da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções chegam à partida em momentos distintos.

A Estônia de Jurgen Henn tem sido uma das equipes mais consistentes do grupo. A seleção chega invicta nos últimos cinco jogos pela Liga das Nações, sequência que inclui vitórias sobre Luxemburgo e um triunfo recente fora de casa que a manteve firme na segunda posição.

A Bulgária chega em má fase. A equipe de Atanas Ribarski sofreu uma pesada derrota por 5 a 0 para a Islândia em seu jogo mais recente, resultado que deixa sua campanha na Liga das Nações em situação preocupante. Ocupa o terceiro lugar no grupo e precisa de pontos com urgência.

As duas seleções empataram em 0 a 0 quando se enfrentaram anteriormente nesta campanha, mas a Estônia deve sentir que leva vantagem em casa, dada a recente derrocada da Bulgária diante da Islândia.

As dificuldades da Bulgária no ataque e na defesa tornam esta uma viagem complicada. A Estônia tentará aproveitar essa vantagem em seus domínios.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir à partida, incluindo o canal de TV e os detalhes da transmissão ao vivo.

Notícias e elencos das seleções

Prováveis escalações de Estônia x Bulgária

Técnico

  • J. Henn

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