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La Liga
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Assista a Espanyol x Deportivo de A Coruna ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Tudo o que você precisa saber para assistir a Espanyol x Deportivo de A Coruna ao vivo pela LaLiga hoje.

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
RCDE Stadium

O Espanyol recebe o Deportivo de A Coruna no Estádio RCDE, em Barcelona, em uma partida de LaLiga que tem importância especial para o time da casa.

Eder Sarabia comanda um Espanyol que ocupa a 14ª posição na tabela, reflexo de uma sequência difícil de resultados e de um clube que ainda se adapta à troca de treinador. Sarabia substituiu Manolo Gonzalez após um período turbulento que incluiu a eliminação na Copa do Rei para o Sestao, da quarta divisão, e precisará de uma reação imediata de seus jogadores.

Os visitantes chegam em situação consideravelmente melhor. O Deportivo de A Coruna ocupa a 8ª posição em LaLiga sob o comando de Antonio Hidalgo, e seu resultado mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, dá confiança à equipe para a viagem a Barcelona.

O retrospecto recente do Espanyol é preocupante. Três derrotas nos últimos cinco jogos de LaLiga, incluindo tropeços diante de Racing Santander e Atletico Madrid, deixaram Sarabia com pouca margem para erros neste início de trabalho.

O Deportivo mostrou que consegue buscar resultados fora de casa. Um empate com o Levante e uma vitória sobre o Auriense na Copa do Rei no início de outubro demonstraram a capacidade de resistência da equipe, embora ela tenha sido derrotada pelo Atletico Madrid entre esses jogos.

Com o Espanyol precisando de pontos para estabilizar sua campanha e o Deportivo buscando subir ainda mais na tabela, a partida tem muito em jogo para os dois lados.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Espanyol x Deportivo de A Coruna ao vivo.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Espanyol x Deportivo de A Coruna

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Formação
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
A. FortunoA. FortunoL. CabreraL. CabreraV. DrkusicV. DrkusicO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanR. BauzaR. BauzaE. ExpositoE. ExpositoJ. HernandezJ. HernandezB. ZaragozaB. Zaragozateam-logoA. SantiagoR. FernandezR. FernandezL. RomanL. RomanA. AltimiraA. AltimiraG. QuagliataG. QuagliataM. LoureiroM. LoureiroJ. GimenezJ. GimenezY. HernandezY. HernandezL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciM. SorianoM. SorianoP. AubameyangP. AubameyangB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
Espanyol

Time titular

Deportivo de A Coruna

Técnico

  • E. Sarabia
  • A. Hidalgo

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