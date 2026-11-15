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Assista a Espanha x Inglaterra ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Espanha x Inglaterra
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Tudo o que você precisa saber para assistir a Espanha x Inglaterra ao vivo hoje pela Liga A da Liga das Nações da UEFA.

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Riyadh Air Metropolitano

A Espanha recebe a Inglaterra no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, em uma partida decisiva pelo Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Uefa: quem vencer fica com a liderança da chave.

A Espanha chega ao confronto em uma fase extraordinária, invicta há 43 partidas consecutivas e com uma sequência de 12 vitórias após bater a Tchéquia por 2 a 0 na quinta rodada. A equipe de Luis de la Fuente lidera o Grupo A3 e manterá o primeiro lugar com qualquer resultado que não seja uma derrota.

A Inglaterra também ganhou embalo na quinta-feira ao virar o jogo e vencer a Croácia por 2 a 1 em Wembley. Harry Kane converteu um pênalti sob pressão para garantir a vitória na noite em que se tornou o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra: ao disputar seu 126º jogo, superou a marca de 125 partidas de Peter Shilton.

As duas seleções já se enfrentaram nesta fase de grupos, com vitória apertada da Espanha por 3 a 2 em setembro. Kane reconheceu que aquele resultado aumentou o foco da Inglaterra, e a equipe de Thomas Tuchel chega a Madri sabendo que só a vitória será suficiente para ultrapassar a anfitriã.

Fora de campo, De la Fuente aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para abordar comentários de Tuchel sobre protocolos antirracistas. O técnico espanhol rebateu as declarações de forma direta e afirmou que não há nenhuma questão a discutir. Ele também confirmou que o jovem ponta Lamine Yamal está plenamente recuperado e à disposição após um período afastado, descartando sugestões em contrário.

Com os dois técnicos declarando publicamente que estão concentrados na vitória e o título do grupo em disputa, a partida tem importância real para ambas as seleções antes da fase eliminatória da Liga das Nações.

Escalações de Espanha x Inglaterra

4-2-3-1
Espanha crest
Espanha
ESP
Formação
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
U. SimonU. SimonP. CubarsiP. CubarsiM. CucurellaM. CucurellaM. PubillM. PubillA. LaporteA. LaporteM. ZubimendiM. ZubimendiL. YamalL. YamalM. MerinoM. MerinoF. RuizF. RuizA. BaenaA. BaenaM. OyarzabalM. OyarzabalJ. TraffordJ. TraffordE. KonsaE. KonsaJ. QuansahJ. QuansahB. WhiteB. WhiteL. HallL. HallJ. BellinghamJ. BellinghamA. GordonA. GordonM. RogersM. RogersE. AndersonE. AndersonD. RiceD. RiceH. KaneH. Kane
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
Espanha

Time titular

Inglaterra

Reservas

Técnico

  • L. de la Fuente
  • T. Tuchel

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