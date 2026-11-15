Como assistir a Espanha x Inglaterra com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

A Espanha recebe a Inglaterra no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, em uma partida decisiva pelo Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Uefa: quem vencer fica com a liderança da chave.

A Espanha chega ao confronto em uma fase extraordinária, invicta há 43 partidas consecutivas e com uma sequência de 12 vitórias após bater a Tchéquia por 2 a 0 na quinta rodada. A equipe de Luis de la Fuente lidera o Grupo A3 e manterá o primeiro lugar com qualquer resultado que não seja uma derrota.

A Inglaterra também ganhou embalo na quinta-feira ao virar o jogo e vencer a Croácia por 2 a 1 em Wembley. Harry Kane converteu um pênalti sob pressão para garantir a vitória na noite em que se tornou o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra: ao disputar seu 126º jogo, superou a marca de 125 partidas de Peter Shilton.

As duas seleções já se enfrentaram nesta fase de grupos, com vitória apertada da Espanha por 3 a 2 em setembro. Kane reconheceu que aquele resultado aumentou o foco da Inglaterra, e a equipe de Thomas Tuchel chega a Madri sabendo que só a vitória será suficiente para ultrapassar a anfitriã.

Fora de campo, De la Fuente aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para abordar comentários de Tuchel sobre protocolos antirracistas. O técnico espanhol rebateu as declarações de forma direta e afirmou que não há nenhuma questão a discutir. Ele também confirmou que o jovem ponta Lamine Yamal está plenamente recuperado e à disposição após um período afastado, descartando sugestões em contrário.

Com os dois técnicos declarando publicamente que estão concentrados na vitória e o título do grupo em disputa, a partida tem importância real para ambas as seleções antes da fase eliminatória da Liga das Nações.