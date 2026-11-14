Como assistir a Espanha x Inglaterra com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

A Espanha recebe a Inglaterra no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, para o confronto decisivo do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa, com a liderança da chave em jogo.

A Espanha chega à partida em uma fase extraordinária: está invicta há 43 jogos consecutivos e ampliou sua sequência de vitórias para 12 partidas ao vencer a Tchéquia por 2 a 0 na quinta rodada. A equipe de Luis de la Fuente lidera o Grupo A3 e permanecerá em primeiro lugar se não perder.

A Inglaterra também ganhou embalo na quinta-feira, ao virar o placar e vencer a Croácia por 2 a 1 em Wembley. Harry Kane converteu um pênalti sob pressão para garantir a vitória na noite em que se tornou o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra, superando as 125 aparições de Peter Shilton ao disputar seu 126º jogo.

As duas seleções já se enfrentaram nesta fase de grupos, com a Espanha vencendo por 3 a 2 em setembro. Kane reconheceu que o resultado aumentou o foco da Inglaterra, e o elenco de Thomas Tuchel chega a Madri sabendo que só uma vitória será suficiente para ultrapassar os anfitriões.

Fora de campo, De la Fuente aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para abordar comentários de Tuchel sobre protocolos antirracistas. O técnico espanhol rebateu as declarações de forma direta e insistiu que não há nada a discutir. Ele também confirmou que o jovem ponta Lamine Yamal está totalmente recuperado e disponível após um período afastado, descartando sugestões em contrário.

Com os dois técnicos publicamente concentrados na vitória e o título do grupo em disputa, a partida tem grande importância para as duas seleções antes do mata-mata da Liga das Nações.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Espanha x Inglaterra.

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