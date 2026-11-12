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Assista a Eslováquia x Ilhas Faroé ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Eslováquia x Ilhas Faroe
Eslováquia
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Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Eslováquia x Ilhas Faroé pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Eslováquia x Ilhas Faroé com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 5
Kosice Football Arena

A Eslováquia recebe as Ilhas Faroé na Kosice Football Arena em uma partida da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem grande importância na disputa pela liderança do Grupo 3.

A equipe de Vladimir Weiss lidera o grupo e buscará ampliar sua vantagem com uma vitória em casa, em Kosice. A Eslováquia vem apresentando bom desempenho nesta campanha da Liga das Nações, com três vitórias em seus últimos quatro jogos oficiais.

As Ilhas Faroé chegam à Eslováquia na segunda posição do grupo, o que torna a partida um confronto direto entre os dois primeiros colocados. A equipe de Eydun Klakstein mostrou resistência ao longo da campanha, com quatro empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da Liga das Nações e empataram por 1 a 1. A Eslováquia buscará um resultado melhor em casa, enquanto as Ilhas Faroé confiarão em sua capacidade de dificultar novamente a vida da adversária.

Com a classificação do grupo apertada e cada ponto valioso, as duas seleções têm muito em jogo. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Eslováquia x Ilhas Faroe

Técnico

  • V. Weiss

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