Como assistir a Escócia x Macedônia do Norte com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Hampden Park

A Escócia recebe a Macedônia do Norte no Hampden Park, em Glasgow, em um confronto do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da UEFA que tem peso importante para as duas seleções na classificação.

A Escócia chega à partida na terceira posição do grupo, após uma sequência difícil de resultados na Liga das Nações. A equipe de Steve Clarke perdeu por 3 a 0 para a Suíça e, em seu jogo mais recente, por 1 a 2 para a Eslovênia, embora tenha vencido a Macedônia do Norte por 2 a 0 no confronto anterior entre as seleções nesta edição.

O retorno de Scott McTominay representa um reforço importante para o meio-campo da Escócia. O jogador do Napoli ficou fora das quatro primeiras partidas da Liga das Nações após passar por uma cirurgia cardíaca corretiva, na sequência de um episódio médico assustador na Copa do Mundo. Na ocasião, ele precisou de cardioversão, procedimento para restabelecer o ritmo cardíaco normal, apenas dois dias antes da estreia da Escócia na fase de grupos, contra o Haiti. Agora, está plenamente recuperado e à disposição.

Luis Binks é o único desfalque de destaque da equipe da casa, enquanto Sebastien Pocognoli tem um elenco praticamente inteiro à disposição para escolher os jogadores, à medida que a Escócia busca ganhar embalo na segunda metade da fase de grupos.

A Macedônia do Norte chega ao Hampden Park após perder seus cinco jogos mais recentes, considerando todas as competições. A equipe de Goce Sedloski sofreu muitos gols nessa sequência e marcou apenas um nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Suíça.

Não há registros de lesões ou suspensões entre os visitantes para a partida, mas a fase da equipe a coloca como franca azarona em território escocês.

Para saber tudo sobre como assistir a Escócia x Macedônia do Norte ao vivo, continue lendo.

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