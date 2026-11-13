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Liga das Nações B
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Assista a Escócia x Macedônia do Norte ao vivo hoje: onde ver a partida na TV e por streaming?

Escócia x Macedônia do Norte
Escócia
Macedônia do Norte
Liga das Nações B

Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Nations League da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações B - Rodada 5
Hampden Park

A Escócia recebe a Macedônia do Norte no Hampden Park, em Glasgow, pela primeira chave da Liga B da Liga das Nações da Uefa, em uma partida importante para a posição das duas seleções na tabela.

A Escócia chega à partida na terceira posição do grupo, após uma sequência difícil de resultados na Liga das Nações. A equipe de Steve Clarke perdeu por 3 a 0 para a Suíça e, em seu jogo mais recente, por 2 a 1 para a Eslovênia. Antes disso, porém, venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 no primeiro confronto entre as seleções nesta edição.

O retorno de Scott McTominay representa um reforço importante para o meio-campo da Escócia. O jogador do Napoli ficou fora das quatro primeiras partidas da Liga das Nações após passar por uma cirurgia cardíaca corretiva, realizada depois de um episódio médico assustador na Copa do Mundo. Na ocasião, ele precisou passar por uma cardioversão, procedimento para restabelecer o ritmo cardíaco normal, apenas dois dias antes da estreia da Escócia na fase de grupos, contra o Haiti. Agora, está plenamente recuperado e à disposição.

Luis Binks é o único desfalque de destaque da equipe da casa, enquanto Sebastien Pocognoli tem um elenco em grande parte à disposição para escalar, com a Escócia buscando ganhar força na segunda metade da fase de grupos.

A Macedônia do Norte chega ao Hampden Park após perder seus cinco jogos mais recentes, considerando todas as competições. A equipe de Goce Sedloski sofreu muitos gols nessa sequência e marcou apenas um nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Suíça.

A equipe visitante não tem lesões nem suspensões relatadas para a partida, mas sua fase a coloca como franca azarã em solo escocês.

Escalações de Escócia x Macedônia do Norte

3-4-1-2
Escócia crest
Escócia
SCO
Formação
Macedônia do Norte crest
Macedônia do Norte
MKD
4-3-3
A. GunnA. GunnL. GrahamL. GrahamK. TierneyK. TierneyR. PorteousR. PorteousL. FergusonL. FergusonA. RobertsonA. RobertsonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakB. GilmourB. GilmourJ. McGinnJ. McGinnC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominayS. DimitrievskiS. DimitrievskiE. AlioskiE. AlioskiV. MusliuV. Musliuteam-logoM. Mladenovskiteam-logoB. IlievskiM. GashtarovM. Gashtarovteam-logoE. BardhiE. ElmasE. Elmasteam-logoL. DorievE. RastoderE. RastoderD. ChurlinovD. Churlinov
Macedônia do Norte crest
Macedônia do Norte
MKD
3-4-1-2
Escócia

Time titular

Macedônia do Norte

Reservas

Técnico

  • Sébastien Pocognoli
  • G. Sedloski

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