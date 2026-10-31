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Assista a Elche x Valencia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Elche x Valencia
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Tudo o que você precisa saber para assistir a Elche x Valencia ao vivo pelo Campeonato Espanhol hoje.

Como assistir a Elche x Valencia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de serviços de VP de confiança (por exemplo, ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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La Liga - Rodada 11
Estadio Martinez Valero

O Elche recebe o Valencia no Estadio Martinez Valero, em Elche, em uma partida de La Liga de grande importância para os visitantes.

O Valencia ocupa a 19ª posição na tabela, em plena zona de rebaixamento, e o time de Javier Aguirre está ficando sem tempo para mudar os rumos da temporada. Duas derrotas seguidas, incluindo o revés por 2 a 1 para o Villarreal em seu jogo mais recente pela liga, pouco fizeram para aliviar a pressão.

O Elche, por outro lado, chega em situação consideravelmente melhor. O time de Martin Anselmi venceu dois dos últimos três jogos em La Liga e bateu o Rayo Vallecano por 3 a 0 em sua partida mais recente pela competição. Ocupa a 16ª posição e quer abrir distância para os três últimos colocados.

O histórico de confrontos entre os dois clubes acrescenta ainda mais importância à partida. O Elche venceu o encontro mais recente por 1 a 0 nesse estádio, em abril de 2026, e o Valencia não tem encontrado facilidade nesse confronto nos últimos anos.

Para Aguirre, este é o tipo de jogo em que seu time simplesmente não pode deixar escapar pontos. Uma derrota no Martinez Valero agravaria a crise do Valencia na luta contra o rebaixamento, com a temporada já em um momento crítico.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Elche x Valencia, incluindo opções de canais de TV e transmissão ao vivo, horário de início, notícias das equipes e muito mais.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Elche x Valencia

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M. DituroM. Dituroteam-logoR. RevivoF. RedondoF. RedondoB. SangareB. SangareV. ChustV. ChustT. LemarT. LemarG. VillarG. VillarJ. MorcilloJ. MorcilloL. CepedaL. CepedaG. ValeraG. ValeraA. OsorioA. OsorioS. DimitrievskiS. DimitrievskiJ. De HaasJ. De HaasP. MaffeoP. MaffeoJ. VazquezJ. VazquezC. TarregaC. TarregaPepeluPepeluR. SatoR. SatoL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezJ. GuerraJ. GuerraA. DanjumaA. Danjuma
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Time titular

Valencia

Técnico

  • M. Anselmi
  • J. Aguirre

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