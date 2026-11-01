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Assista a Elche x Valencia ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Elche x Valencia
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo entre Elche e Valencia ao vivo por LaLiga hoje.

Como assistir a Elche x Valencia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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La Liga - Rodada 11
Estadio Martinez Valero

O Elche recebe o Valencia no Estadio Martinez Valero, em Elche, em uma partida de La Liga de grande importância para os visitantes.

O Valencia ocupa a 19ª posição na tabela, bem dentro da zona de rebaixamento, e a equipe de Javier Aguirre tem cada vez menos tempo para mudar o rumo da temporada. Duas derrotas consecutivas, incluindo o revés por 1 a 2 diante do Villarreal em seu jogo mais recente pelo campeonato, pouco fizeram para aliviar a pressão.

O Elche, por outro lado, chega em situação consideravelmente melhor. A equipe de Martin Anselmi venceu duas das últimas três partidas em La Liga e bateu o Rayo Vallecano por 3 a 0 em seu jogo mais recente pelo campeonato. Ocupa a 16ª posição e buscará abrir distância para os três últimos colocados.

O histórico de confrontos entre os dois clubes acrescenta ainda mais tensão à partida. O Elche venceu o encontro mais recente por 1 a 0 neste estádio, em abril de 2026, e o Valencia não tem tido vida fácil nesse confronto nos últimos anos.

Para Aguirre, este é o tipo de partida que sua equipe simplesmente não pode perder. Uma derrota no Martinez Valero agravaria a crise do Valencia na luta contra o rebaixamento, com a temporada já em um momento crítico.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre como assistir a Elche x Valencia, incluindo opções de transmissão pela TV e pela internet, horário de início, notícias das equipes e mais.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Elche x Valencia

4-3-3
Elche crest
Elche
ELC
Formação
Valencia crest
Valencia
VAL
4-4-2
M. DituroM. Dituroteam-logoR. RevivoF. RedondoF. RedondoB. SangareB. SangareV. ChustV. ChustT. LemarT. LemarG. VillarG. VillarJ. MorcilloJ. MorcilloF. NinoF. NinoL. CepedaL. CepedaG. ValeraG. ValeraS. DimitrievskiS. DimitrievskiC. TarregaC. Tarregateam-logoA. MartinezPepeluPepeluJ. GayaJ. GayaL. RiojaL. RiojaP. MaffeoP. MaffeoA. MayolA. MayolG. RodriguezG. RodriguezJ. GuerraJ. GuerraA. DanjumaA. Danjuma
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Valencia
VAL
4-3-3
Elche

Time titular

Valencia

Reservas

Técnico

  • M. Anselmi
  • J. Aguirre

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