Como assistir a Elche x Real Betis com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

O Elche recebe o Real Betis no Estadio Martinez Valero, em Elche, por uma partida de LaLiga que coloca frente a frente uma equipe em busca de subir na tabela e um dos times espanhóis em boa fase nas competições europeias.

O Elche ocupa a 17ª posição em LaLiga e precisa muito de pontos após uma sequência de resultados irregulares. A equipe de Martin Anselmi venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0 fora de casa e também superou o UD Pinatar pela Copa del Rey, mas a derrota por 1 a 0 para o Valencia em casa, em 1º de novembro, a mantém atenta aos times logo atrás na tabela.

O Real Betis chega a Elche na quarta posição, embalado por uma boa campanha na Champions League. A equipe de Manuel Pellegrini venceu o Feyenoord por 1 a 0 em competição europeia no mês passado e, depois, bateu o Malaga por 2 a 1 em LaLiga, embora tenha perdido por 2 a 1 para o Borussia Dortmund na Champions League em 4 de novembro.

O Betis pode criar dificuldades para os adversários de várias maneiras. Isco e Rodrigo Riquelme dão criatividade ao meio-campo, enquanto Abdessamad Ezzalzouli é uma ameaça constante pelos lados. Seu sistema defensivo foi testado no mais alto nível europeu e, em grande parte, resistiu bem.

Para o Elche, é uma chance de surpreender uma equipe que nem sempre foi consistente fora do Estadio Benito Villamarín. Anselmi contará com seu ataque, no qual Fer Nino e Lucas Cepeda devem liderar as ações contra uma linha de quatro defensores do Betis que sofreu cinco gols diante do Barcelona em outubro.

O Betis chega sem Facundo Bernal, suspenso, e com lesões a serem acompanhadas, enquanto o Elche também não conta com vários jogadores importantes. As limitações dos dois elencos podem influenciar o andamento da partida.

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