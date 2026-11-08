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Assista a Elche x Real Betis ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Elche x Bétis
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Tudo o que você precisa saber para assistir a Elche x Real Betis ao vivo por La Liga hoje.

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Estadio Martinez Valero

O Elche recebe o Real Betis no Estadio Martinez Valero, em Elche, em uma partida de La Liga que coloca frente a frente uma equipe em busca de subir na tabela e uma das equipes espanholas em melhor fase entre as que disputam competições europeias.

O Elche ocupa a 17ª posição em La Liga e precisa muito de pontos após uma sequência de resultados irregulares. A equipe de Martin Anselmi venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0 fora de casa e também derrotou o UD Pinatar pela Copa do Rei, mas a derrota em casa por 1 a 0 para o Valencia, em 1º de novembro, mantém o time atento aos adversários logo abaixo na tabela.

O Real Betis chega a Elche na quarta posição, embalado por uma boa campanha na Champions League. A equipe de Manuel Pellegrini venceu o Feyenoord por 1 a 0 em competição europeia no mês passado e depois bateu o Malaga por 2 a 1 em La Liga, embora tenha perdido por 2 a 1 para o Borussia Dortmund na Champions League em 4 de novembro.

O Betis é uma equipe capaz de criar dificuldades para os adversários de várias maneiras. Isco e Rodrigo Riquelme oferecem criatividade no meio-campo, enquanto Abdessamad Ezzalzouli é uma ameaça constante pelas pontas. A defesa foi testada no mais alto nível do futebol europeu e, em grande parte, resistiu bem.

Para o Elche, esta é uma oportunidade de surpreender uma equipe que nem sempre mantém a regularidade longe do Estadio Benito Villamarín. Anselmi contará com seu ataque, com Fer Nino e Lucas Cepeda cotados para liderar a ofensiva contra uma linha defensiva de quatro jogadores do Betis que sofreu cinco gols diante do Barcelona em outubro.

O Betis chega sem Facundo Bernal, suspenso, e com lesões a acompanhar, enquanto o Elche também não conta com vários jogadores importantes. Os desfalques dos dois elencos podem influenciar o desenrolar da partida.

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Notícias das equipes e elencos

Escalações de Elche x Bétis

4-3-3
Elche crest
Elche
ELC
Formação
Bétis crest
Bétis
BET
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoR. SanchezR. SanchezV. ChustV. Chustteam-logoR. RevivoJ. MorcilloJ. MorcilloA. HouaryA. HouaryM. NetoM. NetoG. ValeraG. ValeraL. CepedaL. CepedaF. NinoF. NinoA. VallesA. VallesF. GarciaF. GarciaH. BellerinH. BellerinNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyM. RocaM. RocaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoT. ParrottT. Parrott
Bétis crest
Bétis
BET
4-3-3
Elche

Time titular

Bétis

Reservas

Técnico

  • M. Anselmi
  • M. Pellegrini

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