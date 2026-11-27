Como assistir a Elche x Atlético de Madrid com uma VPN

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. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

O Atlético de Madrid visita o Elche no Estádio Martinez Valero neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. A partida começa às 18h30.

O time de Diego Simeone chega animado após vencer o Viking por 2 a 0 pela Champions League no meio da semana. Julian Alvarez e Alexander Sorloth marcaram os gols, e o resultado deu estabilidade à equipe, que havia perdido para o Bayern de Munique e o Barcelona no início deste mês.

No Campeonato Espanhol, a situação do Atlético tem sido melhor. O time venceu o Getafe por 3 a 0 fora de casa no último fim de semana, resultado que deu a Simeone sua 345ª vitória na competição, e ocupa a terceira posição na tabela.

O Elche vive uma situação bem diferente. A equipe de Martin Anselmi está em 19º lugar e chega após empatar por 1 a 1 com o Levante, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas no campeonato.

O time da casa tem um resultado recente que mostra que pode dificultar a vida do Atlético. Venceu este confronto por 3 a 2 em abril, e a torcida no Martinez Valero espera outra atuação de entrega.

O Atlético não contará com Cristian Romero e Ademola Lookman, mas Alvarez voltou a marcar e Koke está novamente entre as opções.

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