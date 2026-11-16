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Assista a Dinamarca x Noruega ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Dinamarca x Noruega
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da Uefa hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Parken

A Dinamarca recebe a Noruega no Parken, em Copenhague, na noite de terça-feira, pela última rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. Estão em jogo o segundo lugar e uma vaga nas quartas de final.

A equipe de Brian Riemer chega em grande fase após golear Portugal por 4 a 1 em Braga, no sábado. O resultado a levou aos nove pontos e a deixou a um jogo de garantir a vaga na fase eliminatória. Rasmus Hojlund marcou duas vezes, e Pierre-Emile Hojbjerg converteu um pênalti naquela que foi a pior derrota de Portugal em casa na história das competições oficiais.

Morten Hjulmand classificou o resultado como uma das maiores vitórias da história do futebol dinamarquês, mas o meio-campista do Sporting fez questão de ressaltar que o trabalho ainda não terminou. Um empate no Parken basta para a Dinamarca avançar, mas uma derrota daria à Noruega o segundo lugar.

A Noruega também chega ao confronto de terça-feira embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o País de Gales, em Oslo, no sábado. Erling Haaland marcou de pênalti e deu uma assistência, enquanto Antonio Nusa abriu o placar e Andreas Schjelderup fez o segundo gol. A equipe de Stale Solbakken sabe que precisa vencer em Copenhague.

Haaland será peça central para as chances da Noruega, embora o atacante do Manchester City tenha sido questionado após o jogo contra o País de Gales sobre o processo em andamento relativo às acusações financeiras enfrentadas pelo clube na Premier League. Ele deixou claro que seu foco continua inteiramente no futebol e neste confronto decisivo pela Liga das Nações.

Martin Odegaard disputou os 90 minutos contra o País de Gales apesar de ter passado mal na noite anterior à partida, fato revelado por Solbakken somente depois do jogo. Sua disponibilidade e condição física merecem atenção antes do início da partida.

Com Portugal já confirmado como vencedor do grupo e o País de Gales a caminho dos playoffs contra o rebaixamento, a partida de terça-feira no Parken é um confronto direto pelo segundo lugar. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Dinamarca x Noruega

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M. HermansenM. HermansenO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. KristensenR. Kristensenteam-logoJ. MaehleJ. AndersenJ. AndersenM. DamsgaardM. DamsgaardM. HjulmandM. HjulmandP. HoejbjergP. Hoejbjergteam-logoM. DaramyG. IsaksenG. IsaksenR. HoejlundR. HoejlundE. SelvikE. SelvikM. PedersenM. PedersenK. AjerK. AjerT. HeggemT. HeggemD. WolfeD. WolfeT. AasgaardT. AasgaardP. BergP. BergA. SchjelderupA. SchjelderupA. NusaA. NusaM. OedegaardM. OedegaardE. HaalandE. Haaland
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Técnico

  • B. Riemer
  • S. Solbakken

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