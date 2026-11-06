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Championship
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Assista a Derby County x Bolton Wanderers ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Derby County x Bolton Wanderers
Derby County
Bolton Wanderers
Championship

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Prévia da partida

crest
Championship - Rodada 15
Pride Park

Escalações de Derby County x Bolton Wanderers

4-2-3-1
Derby County crest
Derby County
DER
Formação
Bolton Wanderers crest
Bolton Wanderers
BOL
4-2-3-1
J. Widell ZetterstroemJ. Widell ZetterstroemS. DuffyS. DuffyD. SandersonD. SandersonJ. RobinsonJ. RobinsonR. NyambeR. NyambeB. ClarkB. ClarkR. BrewsterR. BrewsterL. TravisL. TravisM. FuseiniM. FuseiniD. OzohD. OzohC. MorrisC. MorrisJ. BonhamJ. BonhamL. StephensonL. StephensonA. FamewoA. FamewoM. ConwayM. ConwayC. Forino-JosephC. Forino-JosephX. SimonsX. SimonsT. GaleT. GaleJ. SheehanJ. SheehanG. LarrazabalG. LarrazabalR. RodriguesR. RodriguesS. DalbyS. Dalby
Bolton Wanderers crest
Bolton Wanderers
BOL
4-2-3-1
Derby County

Time titular

Bolton Wanderers

Reservas

Técnico

  • J. Eustace
  • S. Schumacher

O Derby County recebe o Bolton Wanderers no Pride Park em uma partida da Championship que tem caráter de urgência para o time da casa.

O Derby de John Eustace atravessa uma fase difícil. Quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 para o Norwich City, deixaram a equipe na 23ª posição, diante de uma luta contra o rebaixamento cada vez mais séria.

O Bolton chega em situação mais estável, ocupando a 17ª posição sob o comando de Steven Schumacher. Os visitantes já mostraram que conseguem somar pontos fora de casa e estarão confiantes diante de um Derby sem confiança em seus próprios domínios.

Para Eustace, o Derby precisa começar a conquistar resultados no Pride Park. A equipe tem sofrido muitos gols nas últimas semanas e encontrado dificuldades para manter a regularidade no ataque, o que torna esta uma partida que não pode perder.

O time de Schumacher também tem suas motivações. Uma vitória afastaria ainda mais o Bolton da metade inferior da tabela e serviria de base para buscar uma posição mais confortável no meio da classificação ao longo da temporada.

Com a temporada do Derby ameaçando sair do controle e o Bolton buscando se firmar na divisão, esta é uma partida importante para os dois clubes por motivos bem diferentes.

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