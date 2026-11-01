Como assistir a Deportivo de A Coruna x Osasuna com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 2 de nov. de 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

O Deportivo de A Coruña recebe o Osasuna no Abanca-Riazor, em La Coruña, em um confronto de La Liga importante para os dois times na metade inferior da tabela.

A equipe de Antonio Hidalgo chega à partida em fase irregular: venceu o Auriense pela Copa do Rei, mas depois perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid no campeonato. Um empate com o Levante e duas derrotas consecutivas deixaram o Deportivo na 13ª posição, e o time buscará mais regularidade em casa.

O Osasuna chega após perder sua partida mais recente em La Liga, por 2 a 0 para o Sevilla, embora também tenha conquistado uma vitória tranquila sobre o Atletico Calatayud pela Copa do Rei no meio da semana. A equipe de Jagoba Arrasate ocupa a 15ª posição e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

O Abanca-Riazor tem sido um estádio difícil para os visitantes, e o Deportivo contará com o apoio de sua torcida na busca pelos três pontos. Os donos da casa já mostraram que conseguem marcar gols, mas seu desempenho defensivo tem sido motivo de preocupação nas últimas semanas.

Pelo Osasuna, Ante Budimir lidera o ataque e será a principal referência ofensiva. Os visitantes têm qualidade para causar problemas a um Deportivo que sofreu gols em cada um de seus últimos três jogos oficiais.

O confronto reúne duas equipes separadas por apenas duas posições na tabela de La Liga. Confira abaixo todos os detalhes de como assistir à partida ao vivo.

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