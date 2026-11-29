Como assistir a Deportivo de A Coruna x Barcelona com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Escolha uma VPN confiável. Selecione um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a transmissão oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Barcelona visita o Deportivo de A Coruna no Abanca-Riazor, em La Coruna, neste domingo, pela LaLiga. O líder do campeonato enfrenta uma equipe recém-promovida que ocupa a 12ª posição.
O Deportivo tem oscilado nas últimas semanas. Perdeu por 3 a 1 para o Deportivo Alaves em seu último jogo pelo campeonato e venceu duas das últimas cinco partidas em todas as competições.
O time da casa conta com um nome conhecido no ataque. Pierre-Emerick Aubameyang, ex-atacante do Barcelona, marcou em cada uma das cinco primeiras rodadas do Deportivo na LaLiga e deve começar jogando contra seu antigo clube.
O Barcelona chega em boa fase após vencer o Sabah por 4 a 1 fora de casa pela Champions League, na quarta-feira. Anthony Gordon marcou duas vezes em Baku e foi eleito o Jogador da Semana da Champions League por sua atuação.
O time de Hansi Flick também venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal pelo campeonato. Em 8 de dezembro, recebe o Manchester City pela Champions League.
Flick não poderá contar com vários jogadores na viagem à Galícia, incluindo Lamine Yamal, que está lesionado. Fermin Lopez está suspenso.
Escalações de Deportivo de A Coruna x Barcelona
Time titular
Reservas
Técnico
- A. Hidalgo
- H. Flick