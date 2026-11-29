Como assistir a Deportivo de A Coruna x Barcelona com uma VPN

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. Selecione um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a transmissão oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

O Barcelona visita o Deportivo de A Coruna no Abanca-Riazor, em La Coruna, neste domingo, pela LaLiga. O líder do campeonato enfrenta uma equipe recém-promovida que ocupa a 12ª posição.

O Deportivo tem oscilado nas últimas semanas. Perdeu por 3 a 1 para o Deportivo Alaves em seu último jogo pelo campeonato e venceu duas das últimas cinco partidas em todas as competições.

O time da casa conta com um nome conhecido no ataque. Pierre-Emerick Aubameyang, ex-atacante do Barcelona, marcou em cada uma das cinco primeiras rodadas do Deportivo na LaLiga e deve começar jogando contra seu antigo clube.

O Barcelona chega em boa fase após vencer o Sabah por 4 a 1 fora de casa pela Champions League, na quarta-feira. Anthony Gordon marcou duas vezes em Baku e foi eleito o Jogador da Semana da Champions League por sua atuação.

O time de Hansi Flick também venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal pelo campeonato. Em 8 de dezembro, recebe o Manchester City pela Champions League.

Flick não poderá contar com vários jogadores na viagem à Galícia, incluindo Lamine Yamal, que está lesionado. Fermin Lopez está suspenso.