Como assistir a DC United x New York City FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 16:00 Audi Field

O DC United recebe o New York City FC no Audi Field, em Washington, DC, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer na qual as equipes entram em campo com objetivos diferentes.

O DC United de Rene Weiler chega em péssima fase. Cinco derrotas consecutivas na MLS, incluindo um revés por 3 a 0 em casa para o Columbus Crew em 31 de outubro, deixaram o clube estacionado na 14ª posição da Conferência Leste, com a temporada praticamente encerrada.

O New York City FC chega na 11ª posição do Leste e ainda tem pelo que jogar na reta final da temporada regular. A equipe de Pascal Jansen empatou por 1 a 1 com o CF Montreal em seu jogo mais recente, resultado que pouco ajuda na busca por uma vaga na pós-temporada.

O New York City FC teve um outubro irregular, alternando vitórias, empates e derrotas, mas segue na disputa por uma vaga na pós-temporada, com cada vez menos jogos restantes na conferência.

Para o DC United, vencer é indispensável para preservar o pouco de dignidade que resta em uma temporada difícil. Para o New York City FC, conquistar três pontos fora de casa seria um resultado expressivo e manteria vivas suas remotas chances de chegar aos playoffs.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a DC United x New York City FC ao vivo.

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