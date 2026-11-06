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Assista a DC United x New York City FC ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

DC United x New York City FC
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a DC United x New York City FC pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Audi Field

O DC United recebe o New York City FC no Audi Field, em Washington, DC, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer na qual as equipes entram em campo com objetivos diferentes.

O DC United de Rene Weiler chega em péssima fase. Cinco derrotas consecutivas na MLS, incluindo um revés por 3 a 0 em casa para o Columbus Crew em 31 de outubro, deixaram o clube estacionado na 14ª posição da Conferência Leste, com a temporada praticamente encerrada.

O New York City FC chega na 11ª posição do Leste e ainda tem pelo que jogar na reta final da temporada regular. A equipe de Pascal Jansen empatou por 1 a 1 com o CF Montreal em seu jogo mais recente, resultado que pouco ajuda na busca por uma vaga na pós-temporada.

O New York City FC teve um outubro irregular, alternando vitórias, empates e derrotas, mas segue na disputa por uma vaga na pós-temporada, com cada vez menos jogos restantes na conferência.

Para o DC United, vencer é indispensável para preservar o pouco de dignidade que resta em uma temporada difícil. Para o New York City FC, conquistar três pontos fora de casa seria um resultado expressivo e manteria vivas suas remotas chances de chegar aos playoffs.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a DC United x New York City FC ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de DC United x New York City FC

Técnico

  • R. Weiler

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