Como assistir a Crystal Palace x Liverpool com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Selhurst Park

O Crystal Palace recebe o Liverpool no Selhurst Park pela 10ª rodada da Premier League, com a equipe de Andoni Iraola tentando ampliar sua invencibilidade fora de casa na competição nesta temporada.

O Crystal Palace chega em má fase no cenário nacional, após perder seus dois últimos jogos na Premier League sem marcar gols. A equipe de Pierre Sage tem sido mais competitiva nas competições europeias, com dois empates consecutivos na Liga Europa, mas a campanha no campeonato segue como prioridade.

O Liverpool chega ao fim de semana após perder por 3 a 2 para o Fenerbahce na Champions League, no meio da semana. Foi sua segunda derrota consecutiva em todas as competições, depois do revés por 1 a 0 diante do Arsenal na Premier League. O Liverpool, porém, conquistou fora de casa 10 dos seus 15 pontos no campeonato nesta temporada, o que evidencia a força construída por Iraola longe de Anfield.

Alexander Isak é a principal ameaça ofensiva do Liverpool na visita ao sul de Londres. O atacante da seleção da Suécia marcou seu sétimo gol na temporada contra o Fenerbahce e balançou as redes em dois dos seus últimos três jogos contra o Palace na Premier League. Selhurst Park, porém, continua sendo o estádio da competição em que ele mais atuou sem marcar.

Contratado do PSG por 123 milhões de libras, Bradley Barcola acrescenta outra dimensão ao ataque do Liverpool. O ponta da seleção da França reconheceu que ainda não atingiu sua melhor forma na Inglaterra. Seus três gols pelo clube foram marcados em uma única partida de competição europeia. Iraola tem testado Barcola em uma função central como alternativa a Isak e Cody Gakpo, dando ao Liverpool mais flexibilidade tática.

Jeremie Frimpong desfalca o Liverpool após sofrer uma lesão muscular contra o Brentford no mês passado. O problema também o deixou fora da convocação da Holanda para a janela de jogos internacionais de novembro. Sua ausência reduz as opções do Liverpool na lateral direita para esta partida.

Para saber todos os detalhes de como assistir a Crystal Palace x Liverpool ao vivo, continue lendo.

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