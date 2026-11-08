Como assistir a Crystal Palace x Liverpool com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Selhurst Park

O Crystal Palace recebe o Liverpool no Selhurst Park pela 10ª rodada da Premier League. A equipe de Andoni Iraola busca ampliar sua invencibilidade como visitante na competição nesta temporada.

O Crystal Palace chega em má fase no campeonato nacional, após perder seus dois últimos jogos da Premier League sem marcar gols. A equipe de Pierre Sage tem sido mais competitiva nas competições europeias, com dois empates consecutivos na Liga Europa, mas a campanha na liga segue como prioridade.

O Liverpool chega ao fim de semana após perder por 3 a 2 para o Fenerbahce na Champions League no meio da semana. Foi sua segunda derrota consecutiva em todas as competições, depois do revés por 1 a 0 diante do Arsenal na Premier League. O Liverpool, porém, conquistou fora de casa 10 dos seus 15 pontos no campeonato nesta temporada, o que ressalta a qualidade da equipe montada por Iraola para jogar longe de Anfield.

Alexander Isak é a principal ameaça ofensiva do Liverpool para o duelo no sul de Londres. O atacante da seleção sueca marcou seu sétimo gol da temporada contra o Fenerbahce e balançou a rede em dois de seus últimos três jogos na Premier League contra o Palace. Ainda assim, Selhurst Park é o estádio da competição em que ele mais atuou sem marcar.

Bradley Barcola, contratado do PSG por 123 milhões de libras, acrescenta outra opção ao ataque do Liverpool. O ponta da seleção francesa reconheceu que ainda não atingiu sua melhor forma na Inglaterra, e seus três gols pelo clube saíram em uma única partida europeia. Iraola vem testando Barcola em uma função central como alternativa a Isak e Cody Gakpo, dando ao Liverpool mais flexibilidade tática.

Jeremie Frimpong desfalca o Liverpool após sofrer uma lesão muscular contra o Brentford no mês passado. O problema também o tirou da seleção da Holanda para os jogos internacionais de novembro. Sua ausência deixa o Liverpool com poucas opções para a lateral direita antes desta partida.