Como assistir a Crystal Palace x Hull City com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 Selhurst Park

O Crystal Palace recebe o Hull City no Selhurst Park, em Londres, no domingo, em um jogo da Premier League de grande importância na parte de baixo da tabela.

O time de Thomas Frank é o que mais precisa do resultado. O Palace ocupa a 20ª posição, e a primeira partida de Frank no comando pela liga terminou em derrota por 3 a 2 para o Coventry City, em 21 de novembro.

O clima melhorou na quinta-feira. O Palace venceu a Real Sociedad por 2 a 1 na Liga Europa depois de sair atrás com um gol de Mamadou Sarr aos 66 minutos.

Jean-Philippe Mateta empatou de pênalti após a expulsão de Jon Martin, e Dwight McNeil marcou o gol da vitória após uma bicicleta de Jorgen Strand Larsen. Foi a primeira vitória de Frank desde que assumiu o comando, e Dean Henderson fez seis defesas.

O Hull chega em situação bem melhor: ocupa a 11ª posição sob o comando de Sergej Jakirovic. O time venceu o Brighton & Hove Albion por 2 a 0 em 22 de novembro, resultado que veio após uma sequência de três empates e derrotas.

O Palace tem pouco tempo para se recuperar após a partida europeia, e o Hull vê uma oportunidade de testar um time que ainda busca pontos na liga.

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