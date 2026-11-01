Como assistir a Cruz Azul x León com uma VPN
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Prévia da partida
O Cruz Azul recebe o León no Estadio Banorte, na Cidade do México, em uma partida do Apertura da Liga MX que coloca frente a frente dois clubes em momentos recentes distintos.
A equipe de Joel Huiqui chega em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga MX. Na partida mais recente, venceu o Querétaro FC fora de casa por 3 a 1, resultado que a mantém na disputa pelas primeiras posições da tabela do Apertura.
O Cruz Azul tem sido especialmente produtivo no ataque ultimamente: marcou cinco gols contra o FC Juárez e, depois, venceu o Pachuca e o Querétaro fora de casa. O time mandante tentará prolongar essa sequência no Estadio Banorte.
O León chega com uma campanha recente mais irregular. A equipe de Ignacio Ambriz empatou por 1 a 1 com o Toluca em sua partida mais recente e soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota por 5 a 3 para o CF América no início dessa sequência aponta fragilidades defensivas que o Cruz Azul tentará explorar.
Na classificação do Apertura, o Cruz Azul ocupa a quarta posição, enquanto o León está em sétimo. Os mandantes levam vantagem na tabela, mas não podem se descuidar diante de uma equipe capaz de conquistar resultados fora de casa.
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Técnico
- J. Huiqui