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Croácia x Tchéquia
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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Opus Arena

A Croácia recebe a República Tcheca na Opus Arena, em Osijek, pelo Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções chegam precisando desesperadamente de pontos em extremos opostos da tabela.

A Croácia de Slaven Bilic perdeu quatro partidas consecutivas nesta edição da Liga das Nações, sequência que inclui uma goleada por 7 a 0 sofrida diante da Inglaterra e uma derrota por 4 a 1 para a Espanha. Sua permanência na Liga A está seriamente ameaçada, e vencer em casa a última colocada do grupo é o mínimo necessário para manter vivas as chances de evitar o rebaixamento.

O resultado contra a Inglaterra em Wembley, na quinta-feira, foi particularmente prejudicial. A Croácia empatou com Petar Sucic aos 59 minutos, antes de Harry Kane converter um pênalti decisivo cinco minutos depois, acabando com qualquer esperança de virada. A equipe de Bilic foi a mais perigosa nos minutos finais, mas não conseguiu marcar um segundo gol.

A República Tcheca chega a Osijek após perder as cinco partidas que disputou no grupo, com dez gols sofridos e apenas um marcado na campanha. A equipe de Santi Denia perdeu por 2 a 0 para a Espanha em Praga, na quinta-feira, e terminou a noite sem nenhuma finalização no alvo, apesar de enfrentar uma seleção espanhola com muitas mudanças na escalação.

A República Tcheca foi superada em todos os confrontos neste grupo. A Inglaterra a venceu por 3 a 0 e 2 a 0 nos jogos anteriores, enquanto a Espanha somou seis pontos em seis possíveis contra ela sem encontrar muita resistência.

Com a primeira colocação já definida entre Inglaterra e Espanha antes do confronto de domingo, em Madri, esta partida tem peso real na luta contra o rebaixamento. A Croácia precisa vencer para ter uma chance de permanecer na Liga A; a República Tcheca precisa de um resultado para não terminar a fase de grupos sem nenhum ponto.

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Prováveis escalações de Croácia x Tchéquia

4-2-3-1
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Croácia
CRO
Formação
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Tchéquia
CZE
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricP. SucicP. SucicN. VlasicN. VlasicM. KovacicM. KovacicM. BaturinaM. BaturinaA. BudimirA. BudimirA. KinskyA. KinskyD. JurasekD. JurasekT. VlcekT. VlcekV. CoufalV. CoufalD. ZimaD. Zimateam-logoM. SubertL. AmbrosL. AmbrosA. HlozekA. HlozekL. CervL. CervA. KralA. KralR. NaderiR. Naderi
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Croácia

Time titular

Tchéquia

Técnico

  • S. Bilic
  • S. Denia

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