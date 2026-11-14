Como assistir a Croácia x República Tcheca com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Opus Arena

A Croácia recebe a República Tcheca na Opus Arena, em Osijek, pelo Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções chegam precisando desesperadamente de pontos em extremos opostos da tabela.

A Croácia de Slaven Bilic perdeu quatro partidas consecutivas nesta edição da Liga das Nações, sequência que inclui uma goleada por 7 a 0 sofrida diante da Inglaterra e uma derrota por 4 a 1 para a Espanha. Sua permanência na Liga A está seriamente ameaçada, e vencer em casa a última colocada do grupo é o mínimo necessário para manter vivas as chances de evitar o rebaixamento.

O resultado contra a Inglaterra em Wembley, na quinta-feira, foi particularmente prejudicial. A Croácia empatou com Petar Sucic aos 59 minutos, antes de Harry Kane converter um pênalti decisivo cinco minutos depois, acabando com qualquer esperança de virada. A equipe de Bilic foi a mais perigosa nos minutos finais, mas não conseguiu marcar um segundo gol.

A República Tcheca chega a Osijek após perder as cinco partidas que disputou no grupo, com dez gols sofridos e apenas um marcado na campanha. A equipe de Santi Denia perdeu por 2 a 0 para a Espanha em Praga, na quinta-feira, e terminou a noite sem nenhuma finalização no alvo, apesar de enfrentar uma seleção espanhola com muitas mudanças na escalação.

A República Tcheca foi superada em todos os confrontos neste grupo. A Inglaterra a venceu por 3 a 0 e 2 a 0 nos jogos anteriores, enquanto a Espanha somou seis pontos em seis possíveis contra ela sem encontrar muita resistência.

Com a primeira colocação já definida entre Inglaterra e Espanha antes do confronto de domingo, em Madri, esta partida tem peso real na luta contra o rebaixamento. A Croácia precisa vencer para ter uma chance de permanecer na Liga A; a República Tcheca precisa de um resultado para não terminar a fase de grupos sem nenhum ponto.

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