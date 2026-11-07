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Copa da Inglaterra
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Assista a Cray Wanderers x Stockport County ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Cray Wanderers x Stockport County
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Cray Wanderers x Stockport County pela Copa da Inglaterra hoje.

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Prévia da partida

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Copa da Inglaterra - Rodada 1
Flamingo Park

O Cray Wanderers recebe o Stockport County no Flamingo Park, em Chislehurst, pela Copa da Inglaterra. A equipe de fora das ligas profissionais terá um desafio difícil diante de um adversário da League One.

O Cray Wanderers de Tim O'Shea chega ao confronto em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos, disputados pela Northern Premier League, pelo FA Trophy e pelas fases eliminatórias da Copa da Inglaterra. Na partida mais recente, venceu o Brentwood Town por 4 a 1, resultado que reforça a confiança de seu ataque para este duelo.

O Stockport County, comandado por Jim McNulty, chega à partida com três vitórias nos últimos cinco jogos pela League One. A vitória por 2 a 1 sobre o AFC Wimbledon na rodada passada mostrou sua capacidade de conseguir resultados em momentos decisivos.

A diferença de divisão entre os dois clubes faz do Stockport o claro favorito, mas a Copa da Inglaterra tem um longo histórico de resultados que contrariam as expectativas. O Flamingo Park dificilmente será um estádio confortável para uma equipe da League One.

O Cray ganhará confiança com sua campanha nas fases eliminatórias da Copa da Inglaterra, na qual superou o Bedford Town em um jogo de desempate para chegar a esta etapa. Essa capacidade de resistir pode ser útil diante de um adversário de divisão superior.

O Stockport tem oscilado recentemente: uma derrota para o Oxford United e um empate com o Notts County interromperam sua sequência de vitórias. McNulty espera uma reação em uma competição que oferece a chance de avançar mais longe.

Confira abaixo todas as informações necessárias para acompanhar a partida.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Cray Wanderers x Stockport County

Técnico

  • T. O'Shea

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