Como assistir a Coventry City x Crystal Palace com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

O Coventry City recebe o Crystal Palace na Coventry Building Society Arena em um confronto da Premier League de grande importância para as duas pontas da tabela.

O Coventry está em 17º lugar, logo acima da zona de rebaixamento, enquanto o Palace ocupa a lanterna, na 20ª posição, dois pontos abaixo da primeira equipe fora da zona de rebaixamento após dez jogos.

O Crystal Palace chega sob novo comando. Thomas Frank foi contratado no início desta semana para dirigir um elenco que sofreu 24 gols até agora nesta temporada, o maior número da competição. Sua primeira missão dificilmente poderia ser mais difícil: visitar um Coventry que luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O Coventry de Frank Lampard também tem seus problemas. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos na liga e precisará ter cuidado com o Palace, que, apesar das dificuldades, ainda representa uma ameaça no ataque quando conta com jogadores em boas condições físicas.

Jean-Philippe Mateta está suspenso pelo lado dos visitantes, enquanto uma extensa lista de lesionados limita ainda mais as opções de Frank em sua primeira partida no banco de reservas dos rivais do Selhurst Park.

O Coventry também tem uma lista considerável de desfalques, e Lampard precisará que os jogadores disponíveis tenham uma atuação capaz de abrir uma margem para sua equipe em relação aos três últimos colocados.

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