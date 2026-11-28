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Campeonato Italiano - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

O Como recebe a Juventus no Estádio Giuseppe Sinigaglia em um duelo da Serie A entre dois times separados por apenas um ponto na classificação. O Como é o quinto colocado, e a Juventus vem logo atrás, em sexto.

O time de Cesc Fabregas vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o AEK Atenas na Champions League, conquistada na terça-feira, 24 de novembro. Poucos dias antes, o Como havia vencido o Cagliari por 2 a 0 no campeonato, e a sequência de vitórias tem impacto no ânimo do grupo.

A Juventus de Luciano Spalletti jogou na noite de quinta-feira pela Europa League e venceu o Omonia Nicósia por 4 a 1. Depois do 4 a 0 sobre o Venezia na Serie A, a Juventus somou duas vitórias por larga margem em poucos dias.

Contra os cipriotas, Spalletti fez várias mudanças no time. Jeff Ekhator estreou como titular e marcou seu primeiro gol pela Juventus, enquanto Kolo Muani e Woltemade começaram no banco.

Em Como, a Juventus terá de administrar o desgaste do jogo europeu e lidar com um setor ainda afetado pelos desfalques. O Como, por sua vez, teve alguns dias a mais de recuperação do que o adversário.

Confira todas as informações sobre canal de TV, streaming e horário para acompanhar a partida.

Notícias dos times

O Como de Cesc Fabregas deve escalar Butez no gol, com Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon e Kempf na defesa. No meio-campo e no ataque, Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci e Douvikas devem completar o provável time titular. Quanto aos desfalques, o Como não conta com Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Maxence Caqueret.

A Juventus de Luciano Spalletti deve entrar em campo com Vicario, Bremer, Cabal, Celik e Kelly na defesa. No meio-campo e no ataque, o provável time titular tem Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners e Kolo Muani. Estão indisponíveis Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara e Milik. Nenhum dos dois times tem jogadores suspensos.

Fase recente

O Como venceu quatro dos últimos cinco jogos e perdeu um, sem empates. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o AEK Atenas na Champions League, precedida pelo 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A. A derrota veio contra a Inter, por 2 a 0, em 8 de novembro. Nesse período, o Como também venceu o Venezia por 1 a 0.

A Juventus tem quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem derrotas. A partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Omonia Nicósia na Europa League, depois do 4 a 0 sobre o Venezia no campeonato. O empate foi por 2 a 2 com a Fiorentina, enquanto, nesse intervalo, houve a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o AZ Alkmaar e o 2 a 0 sobre o Napoli.

Confrontos anteriores

O último confronto foi em 21 de fevereiro de 2026, quando o Como venceu por 2 a 0 em Turim, pela Serie A. Nos cinco confrontos disponíveis, o Como conquistou duas vitórias fora de casa e uma em casa, enquanto a Juventus venceu duas vezes. O placar agregado é de 8 a 8.

Classificação

Na Serie A, o Como ocupa o quinto lugar, enquanto a Juventus está em sexto.