Como assistir a Colorado Rapids x Chicago Fire FC com uma VPN

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 33 31 de out. de 2026 - 21:30 Dick's Sporting Goods Park

O Colorado Rapids recebe o Chicago Fire FC no Dick's Sporting Goods Park, em Commerce City, para uma partida da Conferência Oeste da Major League Soccer com objetivos diferentes para cada equipe.

O Rapids de Matt Wells ocupa a sétima posição na Conferência Oeste, colocação que mantém vivas as esperanças de classificação para os playoffs, mas deixa pouca margem para erros na reta final da temporada regular. Nos últimos cinco jogos, a equipe conseguiu apenas uma vitória e três empates, sinal de que consegue somar pontos em partidas difíceis, mas tem dificuldade para transformar a pressão em vitórias.

O Chicago Fire chega ao Colorado na quarta posição da Conferência Leste, já com a vaga nos playoffs garantida. A equipe de Gregg Berhalter empatou em 2 a 2 com o Orlando City em seu jogo mais recente, resultado que prolongou uma sequência irregular após vitórias anteriores sobre o Atlanta United e o New York City FC.

O compromisso mais recente do Fire fora de casa terminou com vitória por 3 a 2 sobre o Atlanta United, resultado que mostrou que a equipe de Berhalter pode render como visitante. Ainda assim, depois de dois empates consecutivos, incluindo o jogo contra o Orlando, e agora com uma viagem ao oeste, o time perdeu embalo em um momento decisivo da temporada.

Para o Colorado, esta é uma partida que precisa vencer. O empate com o San Jose Earthquakes no último jogo manteve a equipe na disputa, mas Wells sabe que perder pontos em casa contra um adversário que não tem nada a provar pode custar caro.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Colorado Rapids x Chicago Fire FC ao vivo, incluindo canal de TV, opções de transmissão pela internet e horário de início.

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