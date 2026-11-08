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Assista a Club Universidad Nacional x CF América ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Club Universidad Nacional x CF America pela Liga MX hoje.

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Prévia da partida

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Liga MX - Rodada 16
Olimpico Universitario

O Club Universidad Nacional recebe o CF América no Estádio Olímpico Universitário, em Coyoacán, em um dos confrontos mais intensos do futebol mexicano. O El Clásico Capitalino reúne dois dos maiores clubes da capital em uma partida da temporada regular da Liga MX com impacto real na classificação.

O Pumas ocupa a décima posição na classificação do Apertura, posição que não reflete toda a irregularidade apresentada pela equipe de Esteban Solari nas últimas semanas. O time chega para a partida após vencer o Puebla por 1 a 2, embora seus resultados nos últimos cinco jogos contem uma história mais complexa.

O CF América chega como líder da competição, ocupando o primeiro lugar na tabela do Apertura sob o comando de Guillermo Almada. O visitante tem sido o time mais produtivo no ataque nas últimas semanas, e seus resultados antes deste confronto refletem uma equipe em franca ascensão.

O jogo mais recente do América terminou em empate por 2 a 2 com o Toluca, dando sequência a uma série que incluiu goleadas fora de casa sobre Atlas e León. A equipe de Almada tem marcado muitos gols, mas nem sempre tem sido sólida na defesa.

Para o Pumas, jogar em casa no Olímpico Universitário tem peso importante neste confronto. O retrospecto da equipe nos encontros recentes com o América mostra que essa rivalidade raramente produz um resultado previsível.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Club Universidad Nacional x CF América ao vivo.

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Técnico

  • E. Solari

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