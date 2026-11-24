Como assistir a Club Brugge x Liverpool com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
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- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Liverpool viaja à Bélgica para enfrentar o Club Brugge no Jan Breydel Stadion, em Bruges, pela Champions League.
O time de Andoni Iraola chega embalado após vencer o Manchester United por 4 a 0 em Anfield, no domingo. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz marcaram logo após a expulsão de Leny Yoro, enquanto Rio Ngumoha e Victor Munoz ampliaram no segundo tempo.
O resultado deu mais estabilidade à equipe após uma sequência que incluiu derrotas para o Fenerbahce nesta competição e para o Arsenal na Premier League. O Liverpool quer levar esse embalo para a competição europeia.
O Club Brugge, comandado por Ivan Leko, também vive boa fase. Goleou o KV Mechelen por 5 a 1 no Campeonato Belga no sábado e venceu o PSV Eindhoven por 2 a 1 fora de casa em seu compromisso anterior pela Champions League.
O time da casa não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos e confia em suas chances diante da própria torcida. O ataque do Liverpool testará uma defesa que sofreu sete gols nessa sequência.
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