Como assistir a Club Brugge x Liverpool com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

O Liverpool viaja à Bélgica para enfrentar o Club Brugge no Jan Breydel Stadion, em Bruges, pela Champions League.

O time de Andoni Iraola chega embalado após vencer o Manchester United por 4 a 0 em Anfield, no domingo. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz marcaram logo após a expulsão de Leny Yoro, enquanto Rio Ngumoha e Victor Munoz ampliaram no segundo tempo.

O resultado deu mais estabilidade à equipe após uma sequência que incluiu derrotas para o Fenerbahce nesta competição e para o Arsenal na Premier League. O Liverpool quer levar esse embalo para a competição europeia.

O Club Brugge, comandado por Ivan Leko, também vive boa fase. Goleou o KV Mechelen por 5 a 1 no Campeonato Belga no sábado e venceu o PSV Eindhoven por 2 a 1 fora de casa em seu compromisso anterior pela Champions League.

O time da casa não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos e confia em suas chances diante da própria torcida. O ataque do Liverpool testará uma defesa que sofreu sete gols nessa sequência.

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