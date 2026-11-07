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Assista a Club Brugge x Anderlecht ao vivo hoje: quem transmite a partida na TV e por streaming?

Club Brugge x Anderlecht
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Club Brugge x Anderlecht pela Primeira Divisão A hoje.

Como assistir a Club Brugge x Anderlecht com uma VPN

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Prévia da partida

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Campeonato Belga - Rodada 11
Jan Breydel Stadion

O Club Brugge recebe o Anderlecht no Jan Breydel Stadion, em Bruges, em uma partida da Primeira Divisão A que coloca o líder diante de uma equipe que tenta reduzir a distância para o topo da tabela.

A equipe de Ivan Leko chega em excelente fase. São cinco vitórias em cinco jogos em todas as competições, sequência que mostra uma equipe em grande ritmo e que inclui uma vitória memorável sobre o PSV Eindhoven na Champions League em sua última partida.

O Anderlecht, comandado por Vitor Bruno, chega a este confronto com outro tipo de embalo. Venceu o Westerlo por 4 a 1 no campeonato e, depois, bateu o Salzburg por 2 a 0 na Liga Europa, mas a pesada derrota por 4 a 0 para o Gent no início de outubro ainda está fresca na memória.

A disputa pelo título belga aumenta a importância do confronto. O Club Brugge ocupa o primeiro lugar na classificação da Jupiler League, enquanto o Anderlecht está em quinto, o que torna a partida importante para as ambições dos dois clubes nesta temporada.

Para o Anderlecht, uma vitória em Bruges seria um sinal claro de que pretende brigar pelo título. Para o Club Brugge, os três pontos ampliariam sua vantagem na liderança e reforçariam sua condição de equipe a ser batida na Bélgica neste momento.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Club Brugge x Anderlecht.

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Técnico

  • I. Leko

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