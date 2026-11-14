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Liga das Nações C
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Assista a Chipre x Montenegro ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Chipre x Montenegro
Chipre
Montenegro
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir a Chipre x Montenegro ao vivo hoje, pela Liga C da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Chipre x Montenegro com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 6
Alphamega Stadium

O Chipre recebe Montenegro no Alphamega Stadium, em Limassol, pela Liga C, Grupo 2, da Liga das Nações da UEFA, em um confronto com implicações diretas para a liderança da chave.

Montenegro chega como líder do grupo, e a equipe de Mirko Vucinic tem sido uma das mais consistentes nesta edição da Liga das Nações. Venceu a Letônia por 2 a 1 na quinta rodada e manteve a liderança.

O Chipre ocupa a segunda posição e chega para a partida após um empate por 1 a 1 com a Armênia. A equipe de Apostolos Mantzios havia ganhado embalo no início da campanha, com vitórias consecutivas sobre Armênia e Letônia, mas não conseguiu segurar a vitória no jogo mais recente.

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição. Montenegro venceu por 2 a 1 em Podgorica, em 25 de setembro, o que dá à equipe de Vucinic uma vantagem psicológica para o jogo de volta.

Uma vitória de Montenegro abriria uma distância considerável para o Chipre na liderança. Para os anfitriões, conquistar menos de três pontos pode permitir que o líder do grupo dispare em um momento decisivo da competição.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Chipre x Montenegro.

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Técnico

  • A. Mantzios

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