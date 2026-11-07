Como assistir a Chicago Fire FC x Columbus Crew com uma VPN

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 16:00 Soldier Field

O Chicago Fire FC recebe o Columbus Crew no Soldier Field em uma partida da Conferência Leste da MLS que tem grande importância para os dois lados na reta final da temporada regular.

O Fire de Gregg Berhalter ocupa a quarta posição na Conferência Leste e já garantiu vaga nos playoffs, mas o desempenho em casa e a manutenção do embalo estarão em foco enquanto a equipe busca encerrar a campanha em alta diante de sua torcida.

Em seu jogo mais recente, o Fire venceu o Colorado Rapids por 4 a 2 fora de casa, resultado que encerrou uma sequência de atuações irregulares e deu ao elenco uma oportuna injeção de confiança antes deste confronto.

O Columbus Crew chega a Chicago em boa fase. A equipe de Laurent Courtois venceu três de seus últimos quatro jogos na MLS, incluindo uma goleada por 3 a 0 sobre o DC United e uma vitória por 4 a 2 sobre o Toronto FC, e tentará subir da oitava posição na classificação da Conferência Leste.

O desempenho do Crew fora de casa tem sido particularmente forte. As vitórias sobre o FC Dallas e o FC Cincinnati nas últimas semanas mostram uma equipe à vontade como visitante, que levará essa confiança ao Soldier Field.

Robert Lewandowski segue como a principal referência do ataque de Chicago. O atacante polonês liderou as vendas de camisas da MLS nesta temporada, reforçando sua condição de um dos nomes mais reconhecidos da liga, e seu desempenho será fundamental para as chances do Fire de conquistar os três pontos.

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