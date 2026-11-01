Como assistir a Charlton Athletic x Chelsea FC Women com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).

. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

WSL - Rodada 8 1 de nov. de 2026 - 09:30 The Oakwood

O Charlton Athletic feminino recebe o Chelsea FC feminino no The Oakwood, em uma partida da WSL que coloca frente a frente o último colocado e o líder da liga.

O Chelsea chega em grande fase sob o comando de Sonia Bompastor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu a Roma por 2 a 0 na Champions League feminina. Neste mês, também marcou seis gols contra o Tottenham Hotspur na WSL.

O Charlton, comandado por Karen Hills, atravessa um período difícil. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos, e sua única vitória foi contra o Bristol City na WSL Cup. A equipe está perto da última posição na tabela da WSL e precisará surpreender muito para sair desta partida com algum ponto.

O Chelsea lidera a WSL e viaja ao sudeste de Londres como amplo favorito. Seu desempenho defensivo nos jogos recentes tem sido particularmente sólido, com apenas dois gols sofridos em cinco partidas.

Para o Charlton, esta é uma oportunidade de se testar contra a melhor equipe da divisão, mesmo que as chances estejam claramente contra o time de Hills.

Confira abaixo como assistir ao vivo a esta partida da WSL.

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