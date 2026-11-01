Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
WSL
team-logoCharlton Athletic
The Oakwood
team-logoChelsea FC Women
Assista aqui! Canal GOAT
GOAL-e
Com a ajuda da

Assista a Charlton Athletic x Chelsea FC Women ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Charlton Athletic x Chelsea FC Women
Charlton Athletic
Chelsea FC Women
WSL

Um guia completo sobre como assistir ao vivo a Charlton Athletic x Chelsea FC Women pela WSL hoje.

Como assistir a Charlton Athletic x Chelsea FC Women com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveite a partida!

Prévia da partida

crest
WSL - Rodada 8
The Oakwood

O Charlton Athletic feminino recebe o Chelsea FC feminino no The Oakwood, em uma partida da WSL que coloca frente a frente o último colocado e o líder da liga.

O Chelsea chega em grande fase sob o comando de Sonia Bompastor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu a Roma por 2 a 0 na Champions League feminina. Neste mês, também marcou seis gols contra o Tottenham Hotspur na WSL.

O Charlton, comandado por Karen Hills, atravessa um período difícil. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos, e sua única vitória foi contra o Bristol City na WSL Cup. A equipe está perto da última posição na tabela da WSL e precisará surpreender muito para sair desta partida com algum ponto.

O Chelsea lidera a WSL e viaja ao sudeste de Londres como amplo favorito. Seu desempenho defensivo nos jogos recentes tem sido particularmente sólido, com apenas dois gols sofridos em cinco partidas.

Para o Charlton, esta é uma oportunidade de se testar contra a melhor equipe da divisão, mesmo que as chances estejam claramente contra o time de Hills.

Confira abaixo como assistir ao vivo a esta partida da WSL.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Charlton Athletic x Chelsea FC Women

Técnico

  • K. Hills

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google