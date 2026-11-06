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Assista a CF Montreal x Vancouver Whitecaps ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

CF Montreal x Vancouver Whitecaps
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Tudo o que você precisa saber para assistir a CF Montreal x Vancouver Whitecaps ao vivo pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Saputo Stadium

O CF Montreal recebe o Vancouver Whitecaps no Estádio Saputo, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer que coloca frente a frente equipes em situações muito diferentes na reta final da temporada.

A equipe de Philippe Eullaffroy ocupa a 15ª posição na Conferência Leste, bem abaixo da metade da tabela e sem mais nada pelo que disputar. Uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos já acabou com qualquer esperança de chegar aos playoffs, e o Montreal disputa o restante da campanha tendo apenas o orgulho em jogo.

O Vancouver chega a Montreal na liderança da Conferência Oeste, e a equipe de Jesper Soerensen vive um bom momento para este confronto. O Whitecaps venceu três dos últimos cinco jogos e marcou cinco gols contra o Seattle Sounders FC em sua partida mais recente, um resultado que mostra a força da equipe às vésperas dos playoffs.

Para Soerensen, três pontos fora de casa reforçariam a liderança do Vancouver no Oeste. O Whitecaps não pode tratar o confronto com um Montreal em dificuldades como uma mera formalidade, mas o desempenho recente aponta claramente a seu favor.

Eullaffroy, por sua vez, vai querer que seus jogadores terminem a temporada com alguma dignidade depois de um outubro difícil. A torcida em casa, no Estádio Saputo, dá apoio ao Montreal, ainda que, a esta altura, o que está em jogo seja sobretudo uma questão de orgulho.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a CF Montreal x Vancouver Whitecaps.

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Técnico

  • P. Eullaffroy

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