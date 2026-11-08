Como assistir a Celta Vigo x Levante com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

O Celta Vigo recebe o Levante no Abanca Balaídos, em Vigo, no domingo, 8 de novembro, em uma partida de LaLiga de grande importância para os dois clubes, que estão em extremos opostos da tabela.

A equipe de Claudio Giraldez ocupa a 12ª posição em LaLiga e tentará interromper uma sequência de duas derrotas. A derrota por 3 a 0 em casa para o Rayo Vallecano no último fim de semana veio após a eliminação na Liga Europa diante do Union Saint-Gilloise, deixando o Celta com terreno a recuperar tanto na competição nacional quanto na continental.

O Levante chega em situação pior. A equipe de Luis Castro está em 18º lugar na tabela e perdeu seus dois últimos jogos de LaLiga, sofrendo sete gols nessas partidas. Uma sequência que chegou a dar sinais promissores, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, acabou se desfazendo, e a viagem a Vigo oferece pouco alívio.

O histórico do confronto acrescenta um elemento de interesse. O Levante venceu o encontro mais recente por 2 a 3 no Balaídos, em maio de 2026, resultado que dará confiança ao elenco de Castro apesar das dificuldades atuais. O Celta buscará voltar a fazer valer o mando de campo.

Com uma luta contra o rebaixamento se desenhando na parte de baixo da tabela e o Celta precisando de pontos para se afastar do perigo, esta é uma partida que nenhum dos lados pode se dar ao luxo de perder. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

As opções de canais de TV e transmissão ao vivo para Celta Vigo x Levante estão listadas abaixo. Se você estiver viajando para o exterior ou enfrentando restrições geográficas, um serviço de VPN como o ExpressVPN pode ajudar a acessar sua plataforma de streaming habitual de qualquer lugar.

Notícias das equipes e elencos