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Assista a Celta de Vigo x Levante ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Celta de Vigo x Levante
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Guia com tudo o que você precisa saber para assistir a Celta de Vigo x Levante ao vivo pela LaLiga hoje.

Como assistir a Celta Vigo x Levante com uma VPN

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Abanca Balaidos

O Celta Vigo recebe o Levante no Abanca Balaídos, em Vigo, no domingo, 8 de novembro, em uma partida de LaLiga de grande importância para os dois clubes, que estão em extremos opostos da tabela.

A equipe de Claudio Giraldez ocupa a 12ª posição em LaLiga e tentará interromper uma sequência de duas derrotas. A derrota por 3 a 0 em casa para o Rayo Vallecano no último fim de semana veio após a eliminação na Liga Europa diante do Union Saint-Gilloise, deixando o Celta com terreno a recuperar tanto na competição nacional quanto na continental.

O Levante chega em situação pior. A equipe de Luis Castro está em 18º lugar na tabela e perdeu seus dois últimos jogos de LaLiga, sofrendo sete gols nessas partidas. Uma sequência que chegou a dar sinais promissores, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, acabou se desfazendo, e a viagem a Vigo oferece pouco alívio.

O histórico do confronto acrescenta um elemento de interesse. O Levante venceu o encontro mais recente por 2 a 3 no Balaídos, em maio de 2026, resultado que dará confiança ao elenco de Castro apesar das dificuldades atuais. O Celta buscará voltar a fazer valer o mando de campo.

Com uma luta contra o rebaixamento se desenhando na parte de baixo da tabela e o Celta precisando de pontos para se afastar do perigo, esta é uma partida que nenhum dos lados pode se dar ao luxo de perder. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

As opções de canais de TV e transmissão ao vivo para Celta Vigo x Levante estão listadas abaixo. Se você estiver viajando para o exterior ou enfrentando restrições geográficas, um serviço de VPN como o ExpressVPN pode ajudar a acessar sua plataforma de streaming habitual de qualquer lugar.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Celta de Vigo x Levante

3-4-3
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Formação
Levante crest
Levante
LEV
4-2-3-1
I. RaduI. RaduM. AlonsoM. AlonsoY. LagoY. LagoS. CaceresS. CaceresS. CarreiraS. CarreiraA. FebasA. FebasJ. GalanJ. GalanI. MoribaI. MoribaF. JutglaF. JutglaH. GonzalezH. GonzalezH. AlvarezH. AlvarezM. RyanM. RyanN. PerezN. Perezteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanA. De La FuenteA. De La FuenteD. RequenaD. RequenaR. BrugueR. BrugueT. FernandezT. FernandezJ. OlasagastiJ. OlasagastiI. RomeroI. RomeroP. RatkovP. Ratkov
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Time titular

Levante

Técnico

  • C. Giraldez
  • L. Castro

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