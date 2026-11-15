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Assista a Cazaquistão x Eslováquia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Cazaquistão x Eslováquia
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Cazaquistão x Eslováquia hoje, pela Liga C da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Cazaquistão x Eslováquia com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 6
Astana Arena

O Cazaquistão recebe a Eslováquia na Astana Arena, em partida do Grupo 3 da Liga C da Liga das Nações da Uefa que pode ter um impacto significativo na classificação final.

A seleção do Cazaquistão comandada por John van't Schip chega pressionada após uma campanha difícil. A equipe perdeu três de seus últimos cinco jogos e ocupa o quarto lugar do grupo. Precisa melhorar seu desempenho se quiser evitar terminar na lanterna.

A Eslováquia chega a Astana na liderança do grupo. Vladimir Weiss montou uma equipe que tem sido o destaque do Grupo 3 e buscará confirmar sua posição no topo com um resultado positivo no Cazaquistão.

As duas seleções se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações, com vitória da Eslováquia por 2 a 1 em Bratislava, em setembro. O Cazaquistão tentará reverter o resultado em casa, embora sua forma recente dê poucos motivos para otimismo.

O jogo mais recente da Eslováquia terminou em empate por 2 a 2 com as Ilhas Faroe. O resultado pode ter tirado um pouco do brilho de sua campanha, mas mantém intacta sua vantagem na liderança. A equipe segue sendo a adversária a ser batida neste grupo.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir à partida ao vivo.

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Prováveis escalações de Cazaquistão x Eslováquia

Técnico

  • J. van't Schip

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