Como assistir a Burnley x Blackburn Rovers com uma VPN

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Prévia da partida

Championship - Rodada 16 22 de nov. de 2026 - 07:00 Turf Moor

O Burnley recebe o Blackburn Rovers no Turf Moor em uma das rivalidades regionais mais acirradas do futebol inglês, com o clássico de East Lancashire de volta à tabela da Championship.

O Burnley de Fabio Celestini chega ao confronto em má fase. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos pela liga e sofreu nove gols nesse período. O revés mais recente para sua confiança foi a derrota por 5 a 4 para o Cardiff City.

O Blackburn Rovers, comandado por Tony Mowbray, ocupa o meio da tabela e também chega à partida em fase irregular. A equipe venceu seu último jogo por 2 a 1 contra o West Ham United, mas sofreu derrotas pesadas para o Swansea City e o West Brom nas últimas semanas.

O Burnley ocupa a 22ª posição na classificação da Championship, o que torna o confronto ainda mais urgente para o time da casa. Uma derrota aumentaria a preocupação com o rebaixamento em um momento da temporada em que os resultados começam a ganhar peso.

O Blackburn leva vantagem no retrospecto recente do confronto, com duas vitórias nos últimos quatro duelos entre os clubes pela Championship. A última vitória do Burnley em casa nesse clássico ocorreu em novembro de 2022, por 3 a 0, no Turf Moor.

Com a pressão aumentando sobre o Burnley e o Blackburn buscando subir na tabela, o clássico de East Lancashire promete a intensidade habitual desse confronto.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Burnley x Blackburn Rovers ao vivo.

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