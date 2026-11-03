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Assista a Buriram United x Kashima Antlers ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

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Tudo o que você precisa saber para assistir a Buriram United x Kashima Antlers ao vivo hoje pela Liga dos Campeões da AFC Elite.

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4

O Buriram United recebe o Kashima Antlers pela Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe tailandesa busca manter viva sua campanha continental diante de um dos clubes mais vitoriosos do Japão.

O Buriram chega pressionado para este confronto. A equipe de Mark Jackson ocupa a 13ª posição na classificação do Leste, e as derrotas nas duas últimas partidas pela Liga dos Campeões da AFC Elite colocaram em sério risco seu avanço na competição.

O desempenho no campeonato nacional também tem sido irregular. Uma vitória apertada sobre o Pattani FC pela Thai League foi seguida por uma derrota para o Sisaket United, e a partida continental mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Gamba Osaka.

O Kashima chega em um momento bem diferente. A equipe de Toru Oniki é a segunda colocada na classificação do Leste e venceu suas duas últimas partidas pela Liga dos Campeões da AFC Elite, incluindo uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Pohang Steelers.

O Kashima tem marcado muitos gols nas últimas semanas. Pela J. League, fez quatro contra o Cerezo Osaka poucos dias antes desta viagem à Tailândia e chega embalado para o confronto.

Para o Buriram, vencer é necessário para continuar na disputa. Para o Kashima, um resultado positivo consolidaria sua posição entre os primeiros colocados do grupo do Leste.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Buriram United x Kashima Antlers, incluindo o horário de início, os detalhes da transmissão ao vivo e as últimas notícias das equipes.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Buriram United x Kashima Antlers

Técnico

  • M. Jackson

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