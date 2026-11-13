Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações C
team-logoBulgária
Hristo Botev, Plovdiv
team-logoIslândia
Assista aqui! Disney+
Com a ajuda da

Assista a Bulgária x Islândia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Bulgária x Islândia
Bulgária
Islândia
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Bulgária x Islândia pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Bulgária x Islândia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Liga das Nações C - Rodada 5
Hristo Botev, Plovdiv

A Bulgária recebe a Islândia no Estádio Hristo Botev, em Plovdiv, pela Liga C da Liga das Nações da UEFA. Líder da tabela, a seleção islandesa busca ampliar sua vantagem sobre os donos da casa, que lutam para seguir na disputa.

A Islândia chega à Bulgária na liderança do Grupo 4, depois de já ter vencido os búlgaros por 3 a 0 nesta campanha. A equipe de Arnar Gunnlaugsson tem sido o destaque do grupo e tentará consolidar sua posição fora de casa.

A Bulgária, comandada por Atanas Ribarski, ocupa a terceira posição do grupo e precisa de um resultado para manter viva sua campanha na Liga das Nações. Seu desempenho recente tem sido irregular, mas a vitória sobre Luxemburgo no último jogo deu algum embalo aos donos da casa para este confronto.

O confronto anterior, disputado no início deste mês, terminou com uma vitória tranquila da Islândia, e a Bulgária precisará melhorar muito para reverter a situação em casa.

Escalações de Bulgária x Islândia

4-2-3-1
Bulgária crest
Bulgária
BGR
Formação
Islândia crest
Islândia
ISL
4-3-3
team-logoD. NaumovH. PetrovH. PetrovY. StoyanovY. StoyanovS. VelkovS. Velkovteam-logoE. TsenovL. PetkovL. PetkovI. GruevI. Gruevteam-logoA. Kraevteam-logoG. RusevK. BalovK. Balovteam-logoA. IlievH. ValdimarssonH. Valdimarssonteam-logoS. Thordarsonteam-logoV. Palssonteam-logoL. TomassonD. GretarssonD. GretarssonI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonH. HaraldssonH. HaraldssonK. IngasonK. IngasonM. EllertssonM. EllertssonA. GudjohnsenA. Gudjohnsenteam-logoO. Oskarsson
Islândia crest
Islândia
ISL
4-2-3-1
Bulgária

Time titular

Islândia

Reservas

Técnico

  • A. Ribarski
  • A. Gunnlaugsson

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google