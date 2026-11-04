Como assistir a Bristol City x Wolverhampton Wanderers com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 14 4 de nov. de 2026 - 15:00 Ashton Gate

O Wolverhampton Wanderers vai ao Ashton Gate enfrentar o Bristol City pela Championship, com a equipe de Cesar Peixoto buscando manter a boa fase recente.

O Wolves chega a Bristol na sétima posição da tabela para um confronto importante na briga pelo acesso, após perder apenas uma das últimas quatro partidas na Championship.

O Bristol City, comandado por Michael Skubala, ocupa a 15ª posição e precisa de um resultado positivo para interromper uma queda de rendimento: venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

O Bristol City venceu o Bolton Wanderers por 3 a 2 em casa na partida mais recente, mas as derrotas consecutivas para Sheffield United e Blackburn Rovers antes disso devem ter preocupado Skubala.

O Wolves, por outro lado, chega embalado para o confronto. A vitória por 3 a 0 sobre o Cardiff City na última rodada reforçou sua condição de uma das equipes mais consistentes da divisão no último mês.

Os dois clubes se enfrentaram em competições oficiais nos últimos anos, com vitórias do Wolves nos dois encontros mais recentes. Peixoto espera que essa familiaridade traga confiança, não acomodação.