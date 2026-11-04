Como assistir a Bristol City x Wolverhampton Wanderers com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 14 4 de nov. de 2026 - 15:00 Ashton Gate

O Wolverhampton Wanderers viaja até o Ashton Gate para enfrentar o Bristol City pela Championship, com a equipe de Cesar Peixoto buscando dar sequência à boa fase recente.

O Wolverhampton chega a Bristol na sétima posição da tabela. Para a equipe, que perdeu apenas uma das últimas quatro partidas na Championship, o confronto faz parte da briga pelo acesso.

O Bristol City, comandado por Michael Skubala, ocupa a 15ª posição e precisa de um resultado positivo para interromper uma queda de rendimento: venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

O Bristol City venceu o Bolton Wanderers por 2 a 3 em casa na partida mais recente, mas as derrotas consecutivas para Sheffield United e Blackburn Rovers antes disso devem ter preocupado Skubala.

O Wolverhampton, por outro lado, chega embalado para o confronto. A vitória por 3 a 0 sobre o Cardiff City na última partida reforçou sua condição de uma das equipes mais consistentes da divisão no último mês.

Os dois clubes se enfrentaram em competições oficiais nos últimos anos, com vitórias do Wolverhampton nos dois confrontos mais recentes. Peixoto espera que esse retrospecto traga confiança, e não excesso de confiança.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir ao vivo a esta partida da Championship.

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