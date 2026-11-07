Como assistir a Brighton & Hove Albion x Brentford com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

O Brighton & Hove Albion recebe o Brentford no American Express Community Stadium em uma partida da Premier League que tem grande importância para os dois clubes nesta altura da temporada.

A equipe de Fabian Hürzeler chega em boa fase após uma vitória controlada por 1 a 0 fora de casa sobre o Getafe, pela Conference League, na quinta-feira. Foi o quinto jogo consecutivo do time sem sofrer gols na competição. O Brighton vem ganhando embalo em diferentes competições e ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League.

Malick Yalcouyé marcou o gol da vitória na Espanha, de cabeça, aos 64 minutos, chegando a quatro gols na temporada. O Brighton teve 61% da posse de bola diante da retranca resistente do Getafe, e Hürzeler elogiou a força mental do elenco por conseguir a vitória em uma exigente noite de competição europeia.

O Brentford chega ao Amex na sétima posição. A equipe de Keith Andrews tem apresentado um desempenho irregular no campeonato, embora tenha impressionado em algumas ocasiões. O time venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 em seu compromisso mais recente pela Premier League e buscará um bom resultado contra um Brighton que pode sentir o desgaste da viagem a Madri na quinta-feira.

Andrews conta com um elenco estável, embora a janela de transferências de janeiro do Brentford já esteja rendendo manchetes. O clube deixou claro que o lateral-esquerdo El Hadji Malick Diouf não sairá na janela de inverno, apesar do interesse noticiado de Chelsea e Liverpool, o que evidencia a ambição no Gtech Community Stadium.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Brighton x Brentford ao vivo, incluindo informações sobre o canal de TV, a transmissão pela internet e o horário de início da partida.

Notícias e elencos das equipes