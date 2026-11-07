Como assistir a Brighton & Hove Albion x Brentford com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Brighton & Hove Albion recebe o Brentford no American Express Community Stadium em uma partida da Premier League que tem grande importância para os dois clubes nesta altura da temporada.
A equipe de Fabian Hürzeler chega em boa fase após uma vitória controlada por 1 a 0 fora de casa sobre o Getafe, pela Conference League, na quinta-feira. Foi o quinto jogo consecutivo do time sem sofrer gols na competição. O Brighton vem ganhando embalo em diferentes competições e ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League.
Malick Yalcouyé marcou o gol da vitória na Espanha, de cabeça, aos 64 minutos, chegando a quatro gols na temporada. O Brighton teve 61% da posse de bola diante da retranca resistente do Getafe, e Hürzeler elogiou a força mental do elenco por conseguir a vitória em uma exigente noite de competição europeia.
O Brentford chega ao Amex na sétima posição. A equipe de Keith Andrews tem apresentado um desempenho irregular no campeonato, embora tenha impressionado em algumas ocasiões. O time venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 em seu compromisso mais recente pela Premier League e buscará um bom resultado contra um Brighton que pode sentir o desgaste da viagem a Madri na quinta-feira.
Andrews conta com um elenco estável, embora a janela de transferências de janeiro do Brentford já esteja rendendo manchetes. O clube deixou claro que o lateral-esquerdo El Hadji Malick Diouf não sairá na janela de inverno, apesar do interesse noticiado de Chelsea e Liverpool, o que evidencia a ambição no Gtech Community Stadium.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Brighton x Brentford ao vivo, incluindo informações sobre o canal de TV, a transmissão pela internet e o horário de início da partida.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Brighton x Brentford
Time titular
Técnico
- F. Hurzeler
- K. Andrews