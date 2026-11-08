Como assistir a Brighton & Hove Albion x Brentford com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

O Brighton & Hove Albion recebe o Brentford no American Express Community Stadium em uma partida da Premier League que tem importância real para os dois clubes nesta fase da temporada.

A equipe de Fabian Hürzeler chega em boa fase após uma vitória segura por 1 a 0 fora de casa sobre o Getafe, na quinta-feira, pela Conference League. Foi a quinta partida consecutiva do Brighton sem sofrer gols na competição. O time vem ganhando força em diferentes frentes e ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League.

Malick Yalcouyé decidiu a partida na Espanha ao marcar de cabeça aos 64 minutos, chegando a quatro gols na temporada. O Brighton teve 61% da posse de bola diante da linha defensiva compacta do Getafe, e Hürzeler elogiou a força mental do elenco por conquistar o resultado em uma exigente noite de competição europeia.

O Brentford chega ao Amex na sétima posição. A equipe de Keith Andrews tem apresentado um desempenho irregular na liga, embora por vezes impressionante. O time venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 em seu jogo mais recente pela Premier League e buscará um resultado contra um Brighton que pode sentir o desgaste da viagem a Madri na quinta-feira.

Andrews conta com um elenco consolidado, embora a janela de transferências de janeiro do Brentford já esteja gerando notícias. O clube deixou claro que o lateral-esquerdo El Hadji Malick Diouf não sairá na janela de inverno, apesar do interesse relatado de Chelsea e Liverpool, o que ressalta a ambição dentro do Gtech Community Stadium.