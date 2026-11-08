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Premier League
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Assista a Brighton & Hove Albion x Brentford ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Brighton x Brentford
Brighton
Brentford
Premier League

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Prévia da partida

crest
Premier League - Rodada 10
The American Express Community Stadium

Escalações de Brighton x Brentford

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formação
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Brentford
BRE
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliCostinhaCostinhaP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezC. AndresC. AndresY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. KostoulasC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergA. HickeyA. HickeyM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Brighton

Time titular

Brentford

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler
  • K. Andrews

O Brighton & Hove Albion recebe o Brentford no American Express Community Stadium em uma partida da Premier League que tem importância real para os dois clubes nesta fase da temporada.

A equipe de Fabian Hürzeler chega em boa fase após uma vitória segura por 1 a 0 fora de casa sobre o Getafe, na quinta-feira, pela Conference League. Foi a quinta partida consecutiva do Brighton sem sofrer gols na competição. O time vem ganhando força em diferentes frentes e ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League.

Malick Yalcouyé decidiu a partida na Espanha ao marcar de cabeça aos 64 minutos, chegando a quatro gols na temporada. O Brighton teve 61% da posse de bola diante da linha defensiva compacta do Getafe, e Hürzeler elogiou a força mental do elenco por conquistar o resultado em uma exigente noite de competição europeia.

O Brentford chega ao Amex na sétima posição. A equipe de Keith Andrews tem apresentado um desempenho irregular na liga, embora por vezes impressionante. O time venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 em seu jogo mais recente pela Premier League e buscará um resultado contra um Brighton que pode sentir o desgaste da viagem a Madri na quinta-feira.

Andrews conta com um elenco consolidado, embora a janela de transferências de janeiro do Brentford já esteja gerando notícias. O clube deixou claro que o lateral-esquerdo El Hadji Malick Diouf não sairá na janela de inverno, apesar do interesse relatado de Chelsea e Liverpool, o que ressalta a ambição dentro do Gtech Community Stadium.

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