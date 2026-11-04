Como assistir a Botafogo RJ x Atlético-MG com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 34 4 de nov. de 2026 - 19:30

O Botafogo RJ recebe o Atlético-MG em uma partida da Série A que chega em um momento difícil para os dois clubes, embora por motivos bem diferentes.

A equipe de Tite ocupa a 12ª posição na tabela e venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Remo, que deve ter frustrado a torcida e aumentado a pressão sobre o elenco por uma reação.

O Atlético-MG chega em situação ainda pior. A equipe de Eduardo Dominguez perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo derrotas consecutivas na Série A para Flamengo e Cruzeiro, além de uma derrota por 2 a 0 para o Grêmio na Copa, em sua partida mais recente. O time visitante não vence no campeonato desde a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, em outubro.

A posição de Dominguez está sob escrutínio. Quatro derrotas consecutivas entre a Copa Sul-Americana e a Série A deixaram o Atlético-MG na sétima posição, e a visita a um Botafogo em dificuldades representa uma chance de interromper a sequência negativa, embora a fase das equipes não inspire muita confiança.

O Botafogo também tem seus problemas. Três derrotas em cinco jogos, incluindo uma por 3 a 0 para o Internacional e outra por 2 a 1 para o Vasco da Gama, indicam uma equipe sem consistência. Tite cobrará do elenco uma atuação mais competitiva em casa.

O histórico de confrontos entre os clubes acrescenta um elemento à partida. Os últimos cinco encontros foram decididos por margens apertadas, e nenhum dos lados conseguiu estabelecer um domínio claro nas últimas temporadas.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Botafogo RJ x Atlético-MG ao vivo.

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