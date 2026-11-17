Como assistir a Bósnia e Herzegovina x Romênia com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

A Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no estádio Bilino Polje, em Zenica, pelo Grupo 4 da Liga B da Nations League da UEFA. As duas seleções chegam em momentos bem diferentes.

A equipe de Sergej Barbarez vem de uma derrota por 3 a 2 para a Suécia em 14 de novembro, resultado que acabou com suas esperanças de acesso e confirmou o retorno da Suécia à Liga A. A Bósnia ocupa a segunda posição do grupo, mas sua campanha perdeu força em um momento decisivo.

A Romênia chega após um resultado que trouxe um raro ânimo à equipe. O time de Gheorghe Hagi venceu a Polônia por 2 a 1 em seu jogo mais recente na Nations League e encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição. Antes disso, a Romênia havia sido goleada por 6 a 0 pela Polônia e perdido por 1 a 0 para a Suécia, o que dá ainda mais importância à vitória.

O histórico de confrontos entre as duas seleções aumenta a importância da partida. A Bósnia venceu por 4 a 2 em Zenica quando as equipes se enfrentaram mais cedo nesta edição da Nations League e também derrotou a Romênia por 3 a 1 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. A Romênia tentará melhorar esse retrospecto em solo bósnio.

Com a Romênia na lanterna do Grupo 4 e precisando de pontos para evitar o rebaixamento, enquanto a Bósnia busca se recuperar da derrota para a Suécia, o confronto tem muito em jogo para as duas equipes.